Seattle attendra pour voir les stars des Clippers

En attendant que la NBA se décide, ou pas, à ressusciter les Sonics, Seattle va retrouver un semblant de NBA avec la réception de deux rencontres de présaison.

D’abord, ce soir, avec les Clippers qui affrontent le Maccabi Ra’anana, puis avec une opposition entre ces mêmes Clippers contre les Blazers. Une rencontre à l’initiative de Chauncey Billups et de Tyronn Lue.

On ne sait pas si les fans de Seattle avaient prévu de se déplacer en masse pour la rencontre de ce soir, mais les présents seront déçus puisque les Clippers ont décidé de laisser au repos Kawhi Leonard, Paul George, Reggie Jackson et John Wall. « Il faut être intelligent avec le retour de Kawhi et de John » a rappelé Tyronn Lue à propos des journées de repos accordées aux deux joueurs qui sortent d’une saison blanche.

Mais il n’y a pas d’inquiétude à avoir selon Norman Powell. « Il a l’air bien » témoigne ce dernier. « Je pense qu’il lui faudra un peu de temps pour retrouver ses marques mais il a l’air bien. On ne voit pas qu’il n’a pas joué depuis la série face au Jazz, donc je suis excité à l’idée qu’il ait quelques matchs à son actif pendant la présaison. »

La bonne nouvelle, c’est que Kawhi Leonard, tout comme Paul George, devraient être en tenue pour le match face à Portland. Une rencontre qui se jouera à guichets fermés !