Cam Johnson décroche sa place de titulaire aux Suns

Jae Crowder sur le départ, qui va débuter au poste 4 chez les Suns ? Sur le papier, Monty Williams n’a pas beaucoup d’options, avec le seul Dario Saric comme spécialiste du poste, et il a finalement opté pour Cameron Johnson.

Troisième des votes pour le meilleur sixième homme derrière Tyler Herro et Kevin Love, Cam Johnson ne sera donc plus le joker de Phoenix, et c’est lui qui fera équipe avec Deandre Ayton dans la raquette des Suns. Ce n’est clairement pas son poste naturel mais son coach apprécie sa polyvalence et le fait qu’il soit un attaquant complet.

« C’est plus qu’un shooteur. Il peut créer, et il a la capacité d’être un connecteur car il a la volonté de faire des passes. On parle peu aussi de ses qualités athlétiques » énumère Williams. « En défense, je lui ai dit qu’il fallait qu’il se fixe une limite, notamment quand il défend sur des joueurs plus petits ou plus dynamiques. Dans le même temps, je pense à tous ces gars qui vont devoir défendre sur lui, et c’est excitant quand on pense à ce que ça va ouvrir dans notre attaque. »

Si Williams a choisi Johnson, c’est aussi parce qu’il combine bien avec les stars de l’équipe, et il a déjà titulaire une trentaine de fois. « Ce n’est pas complètement nouveau » reconnaît l’intéressé. « Il s’agit juste de s’acclimater au fait de jouer tout le temps avec le cinq de départ. C’est le seul changement. »

Mikal Bridges et Cam Johnson responsabilisés

Ce que souhaite aussi Williams, c’est que le jeu passe davantage par Mikal Bridges et Johnson. Que la responsabilité des attaques soit moins entre les mains de Chris Paul et de Devin Booker.

« On espère que lui et Mikal pourront être utiles dans les prises d’initiative en attaque » conclut Williams. « Ces gars ont la capacité de faciliter le jeu et je ne leur ai tout simplement pas donné la chance. On leur a dit d’être à l’aise avec ces changements inconfortables. Il y aura des moments où ça ne sera pas très beau, mais je pense que c’est là qu’ils vont progresser. J’espère qu’au fur et à mesure que la saison avancera et que nous atteindrons notre vitesse de croisière en direction des playoffs, ces gars seront plus à l’aise parce que nous les laisserons faire des expériences, faire des erreurs et comprendre certaines choses. Mais ils ont tous les deux la capacité de développer notre attaque de cette façon. Et cette partie est excitante quand on y pense. »