Sixième homme de l’année | Qui d’autre que Tyler Herro ?

Contrairement à celles de Marcus Smart (DPOY), Ja Morant (MIP) ou Scottie Barnes (ROY), l’annonce de la nomination de Tyler Herro en tant que « Sixth Man of the Year (6MOY) » ne peut souffrir d’aucune contestation possible.

Cela se traduit d’ailleurs dans les votes, car l’arrière du Heat a hérité de 96 premières places dans ce scrutin (sur 100 possibles), pour un total final de 488 points. Loin, très loin, devant les 214 points de Kevin Love (dont 3 premières places) et les 128 points de Cameron Johnson (dont 1 première place). De justesse, l’intérieur des Cavaliers et l’ailier des Suns empêchent donc leur rival floridien de l’emporter à l’unanimité…

Mais nul doute que Tyler Herro saura rapidement digérer cette petite déception, avec ce trophée amplement mérité, qui lui a été remis des mains d’Udonis Haslem, devant l’ensemble de ses coéquipiers. Il faut dire qu’avec ses 20.7 points, 5.0 rebonds et 4.0 passes de moyenne, en 33 minutes et à 45% aux tirs, 40% à 3-pts ou encore 87% aux lancers-francs, le 13e choix de la Draft 2019 n’a clairement pas volé son sacre.

⚡️ #NBA75 | Liste des meilleures moyennes de points d’un Sixième homme de l'année… ▪ 𝟐𝟑.𝟎 — Ricky Pierce (1990)

▪ 𝟐𝟐.𝟔 — Lou Williams (2018)

▪ 𝟐𝟏.𝟓 — Eddie Johnson (1989)

► 𝟐𝟎.𝟕 — Tyler Herro (2022) 🏆

▪ 𝟐𝟎.𝟎 — Lou Williams (2019)#HEATCulture pic.twitter.com/xPcFITTa0m —  NBA Stats France 🇫🇷 (@nbastatsfrance) May 3, 2022

Parmi les hommes de base de la rotation d’Erik Spoelstra, notamment lorsqu’il s’agit de terminer les matchs, l’ex-pensionnaire de Kentucky n’est pas non plus étranger aux très bons résultats collectifs de Miami, qui a décroché la 1ère place de l’Est (53 victoires et 29 défaites) pour la première fois depuis 2014. Et qui est actuellement lancé vers une nouvelle finale de conférence (1-0 contre Philadelphie).

À noter pour finir que Jordan Clarkson (27 points), Luke Kennard (12 points), Bogdan Bogdanovic (10 points), Kelly Oubre Jr. (9 points), De’Anthony Melton (4 points), Montrezl Harrell (3 points), Immanuel Quickley (2 points), Brandon Clarke (1 point), Tyus Jones (1 point) et Maxi Kleber (1 point) ont également obtenu quelques voix, derrière le trio Herro/Love/Johnson.

Le meilleur de la saison de Tyler Herro

La remise du trophée à Tyler Herro