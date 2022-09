Danny Green aimerait que les jeunes Grizzlies passent moins de temps sur les réseaux sociaux

L’avenir de Danny Green avec les Grizzlies semblait s’écrire en pointillé. Mais le GM Zach Kleiman a confirmé cette semaine que l’arrière, malgré sa grave blessure contractée avec les Sixers lors des derniers playoffs, était bien un membre à part entière de l’équipe.

On rappelle que celui-ci, échangé à l’intersaison contre DeAnthony Melton, a été victime d’une double rupture ligamentaire au niveau du genou gauche. Et que son absence devrait s’évaluer sur encore plusieurs mois, malgré son envie affichée de revenir autour du All-Star Break.

Il a visiblement apprécié ce transfert d’une équipe du Top 4 à l’Est l’an dernier vers une équipe du Top 4 à l’Ouest. « Je suis heureux de faire partie d’une équipe pendant ma rééducation. Mon objectif est toujours de continuer à jouer, d’être en bonne santé et de revenir le plus vite possible. Je crois que Zach et Memphis ont cru en moi pour que je puisse revenir et sois capable de jouer efficacement quand ça compte », affiche le vétéran de 35 ans, dont la blessure aurait pu l’orienter vers une retraite forcée.

Même sans jouer, l’arrière espère ainsi « avoir un impact sur les plus jeunes et aider cette équipe à mûrir. C’est la seule chose qui leur manque. C’est un groupe formidable, qui prend beaucoup plaisir. Ils ont gagné beaucoup de matchs l’année dernière et ont eu du succès. Ils auraient eu plus de succès si certains éléments jouaient avec un peu plus de maturité. »

« Les dieux du basket se retourneront si vous faites la fête trop tôt »

Le « sage » de l’équipe, le plus âgé et expérimenté de tous, ne cite pas d’exemple précis mais il a conscience de la jeunesse de sa nouvelle formation : la majorité des cadres (Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr, Brandon Clarke) a moins de 25 ans.

« Pour moi, ça commence avec ce qui passe en dehors du terrain. Je peux essayer de les guider sur certains aspects et une fois qu’ils auront appris à le faire, ça se répercutera sur le terrain. Beaucoup de gars aiment les médias sociaux, les TikToks, les Tweets : si on le peut, essayons de limiter un peu cela et de nous concentrer sur le fait de rester focalisés sur le jeu », réclame le triple champion NBA, en visant ici très certainement l’activité en ligne de Ja Morant et de Jaren Jackson Jr, parfois chambreurs.

Le vétéran termine en estimant que « les Dieux du basket se retourneront contre vous si vous faites la fête trop tôt. Agir comme si vous aviez déjà été là et réaliser que vous n’avez encore rien fait… Peu importe le nombre de matchs gagnés en saison régulière, si vous n’avez pas gagné le titre, il n’y a rien à célébrer. Mon objectif est de leur faire garder cette mentalité tout au long de la saison : le travail n’est pas terminé. »