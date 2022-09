Les Nets restent très prudents avec T.J. Warren

Chez les Nets, ils sont deux sur la liste des principaux blessés de l’effectif : Seth Curry et T.J. Warren. Le premier a été opéré de la cheville durant l’intersaison, tandis que le second sort quasiment de deux saisons blanches – quatre matchs joués en tout – en raison de blessures au pied.

Les deux hommes seront-ils en tenue pour le démarrage de la campagne, le 19 octobre prochain face les Pelicans ?

« Pas T.J. », répond Steve Nash, avant d’enchaîner : « Seth a une chance. Ce serait formidable si Seth pouvait jouer dans l’un des matches de présaison, peut-être le dernier match. J’espère qu’il sera disponible, ou s’en rapprochera, pour la soirée d’ouverture. »

Le coach des Nets précise que l’état de santé du nouveau venu sera ré-évalué en novembre. « Il va très bien, il se renforce. On le savait dès le départ. On ne veut pas non plus prendre de gros risques avec TJ. Il a été absent pendant deux ans, donc c’est un processus dans lequel on veut être très confiants et prendre la décision ferme, en tant qu’organisation, de ne pas le presser. »

Difficile à ce stade de savoir à quel point l’ancien joueur des Suns et des Pacers pourra apporter à la franchise new-yorkaise. Celui-ci, signé au contrat minimum, est d’abord attendu pour ses qualités offensives. Il s’était rapproché de la vingtaine de points de moyenne lors de la saison 2019/20, son dernier exercice avec les Pacers.

Lors de son passage devant la presse lundi, en compagnie de l’une des autres principales recrues, Markieff Morris, le joueur de 29 ans a déclaré que sa blessure au pied était complètement guérie. Mais qu’il devait encore faire de la rééducation avant d’obtenir le feu vert des médecins de l’équipe.

Quant à Seth Curry, il a dit ne pas être complétement revenu à 100%. « J’y suis presque. Je vais faire ce que je peux pendant le camp d’entraînement. Je dirai que je suis probablement à 85% ou 90% du chemin vers ce que je veux pour être sur le terrain. Tout va dans le bon sens. Je fais tout à l’entraînement en dehors du cinq contre cinq ».