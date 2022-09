Evan Mobley valide la comparaison avec Kevin Garnett

S’il a considérablement ralenti la cadence sur la fin, à l’image de son équipe qui a buté en « play-in » avec deux défaites consécutives contre Brooklyn puis Atlanta, Evan Mobley a toutefois été l’auteur d’une très bonne saison rookie à 15 points, 8 rebonds et 2 contres.

Au coeur d’une « frontline » XXL avec Jarrett Allen et Lauri Markkanen l’an passé, il sera encore l’élément moteur du secteur intérieur des Cavs avec sa facilité à noircir toutes les colonnes de la feuille de match.

« Il a l’opportunité d’être le meilleur joueur sur le terrain, sans avoir à prendre le plus de tirs », sourit ainsi son coach, JB Bickerstaff dans The Athletic.

Plus de détermination dans son jeu

Comparé à Kevin Garnett lors du premier jour du camp d’entraînement de Cleveland, Evan Mobley a apprécié le compliment. Presque aussi précoce que le Hall of Famer du Minnesota, le jeune Cavalier peut de fait prétendre à un rayonnement aussi vaste que KG en son temps.

« C’est une bonne comparaison. Personnellement, j’essaye de ne pas me comparer à d’autres parce que je veux développer mon propre jeu. Mais c’est une bonne comparaison, tout comme d’autres joueurs qui ont le même physique. »

Durant le mois d’août, les Cavs se sont retrouvés sur le campus d’USC, la fac d’Evan Mobley, pour se préparer en amont d’une saison qui s’annonce particulièrement prometteuse, surtout après l’arrivée de Donovan Mitchell en provenance de l’Utah.

À domicile, l’intérieur a non seulement passé un été studieux à bosser son tir à 3-points (avec Olin Simplis), à se soumettre à un programme draconien de musculation et même un nouveau régime alimentaire, mais il a aussi et surtout pris le contrôle de ce « mini camp », par la voix et par l’exemple.

« Avec Evan, on peut facilement constater l’étendue de son arsenal technique. Mais on veut le voir jouer avec plus de détermination », souffle JB Bickerstaff. « Sa volonté de faire toutes ces petites choses, c’est ce qui est ressorti à LA. »

Un « franchise player » en puissance

Si le staff des Cavs voudrait voir plus de mordant de la part de son jeune intérieur, en évoquant donc le modèle de Kevin Garnett, Evan Mobley a également du Tim Duncan en lui. Avec son calme olympien et son jeu pas forcément flashy mais tout en fondamentaux. En tout état de cause, le garçon est un « franchise player » en puissance !

« À 21 ans, on lui donne déjà beaucoup de défis, pas seulement sur le terrain mais en dehors, que ce soit en musculation ou en nutrition, tout ça pour le façonner comme joueur qu’on pense qu’il peut devenir, à savoir une superstar », ajoute le GM de la franchise, Koby Altman. « On est très enthousiaste pour Evan Mobley par ici ! »

Trop court pour le All-Star Game, qui avait lieu à Cleveland, et même doublé par Scottie Barnes dans la course au trophée de meilleur débutant, Evan Mobley ne se satisfera que d’une chose cette saison : les playoffs !

« Il est en mission », conclut son coéquipier, Darius Garland. « Il veut vraiment montrer à tout le monde ce qu’il peut faire et ce qu’ils ont raté la saison passée. Il revient avec encore plus d’appétit et encore plus fort physiquement. Il en sait beaucoup plus sur le jeu qu’au même moment l’an passé, donc j’ai hâte de voir sa progression. On espère avoir quatre All-Stars dans l’équipe ! »