Les Wolves ne voulaient absolument pas lâcher Jaden McDaniels !

Considéré comme un projet au moment de sa Draft en 28e position, d’autant plus après une saison assez décevante à la fac de Washington (13 points, 6 rebonds), Jaden McDaniels est désormais un joueur cadre dans le Minnesota. Après une belle saison sophomore l’an passé, conclue par un premier avant-goût des playoffs, il a tout simplement été la raison pour laquelle l’échange entre le Jazz et les Wolves a pris autant de temps durant l’été.

En négociateur gourmand, Danny Ainge voulait récupérer le jeune ailier de Minny mais il n’en était pas question !

« On s’est battu extrêmement dur pour garder Jaden hors de l’échange », atteste Chris Finch dans The Athletic. « Tout le monde veut Jaden. On a reçu beaucoup de coups de fil, ce qui est normal pour un jeune joueur de 2m06 qui peut jouer des deux côtés du terrain et a encore une grosse marge de progression. »

Intouchable dans le Minnesota

Pour celui qui célèbre aujourd’hui même ses 22 ans, et qui tournait seulement à 9 points et 4 rebonds la saison passée, c’est une sacrée preuve de confiance.

« Ça dit simplement le travail que j’ai fait, défensivement et offensivement. Ça montre aussi la progression que j’ai suivi et sur laquelle je veux continuer de construire. C’est vraiment fou pour moi ! »

Déjà très fort défensivement avec sa capacité à tenir en vitesse face aux extérieurs, comme de résister face à des joueurs plus lourds, ses axes de progression sont le tir de loin et le dribble, pour ce qui est de l’attaque.

Les statistiques montrent pourtant que le fugace Husky a des bases intéressantes sur son tir à mi-distance. Mais outre ses limites de loin, sa production offensive était plombée par ses finitions en transition. Un mal remédié après une intersaison à se renforcer musculairement (avec 4 kilos en plus sur la balance) ?

« C’était dingue parce qu’il (Joe Boylan, l’assistant coach de Chris Finch) avait toute une liste de pourcentages, où je tire le plus, où je pars en dribble le plus souvent. C’était un vrai déclic pour moi de voir ce que je devais améliorer mais aussi de continuer à ce que je fais déjà bien. »

De l’autre côté du terrain, il s’agirait surtout de contrôle. Avec plus de trois fautes par match, soit la 11e moyenne la plus élevée de la Ligue, Jaden McDaniels doit encore canaliser son énergie.

Jouer à son rythme en attaque

À part pour une sortie remarquée à 52 points au match de gala organisé par Jamal Crawford dans sa ville natale de Seattle, Jaden McDaniels a passé un été studieux au centre d’entraînement des Wolves avec ses coéquipiers et copains, Naz Reid et Nathan Knight parmi d’autres.

Au programme, des sessions vidéos sur Kawhi Leonard et Luka Doncic, pour lui montrer comment ils ne sont jamais perturbés par la pression défensive adverse. Peu importe la défense, ils jouent à leur rythme. Avec sa taille et sa vision du jeu, Jaden McDaniels n’a aucune raison de précipiter ses actions et il compte bien utiliser l’exemple de ses glorieux aînés pour trouver ses partenaires démarqués dans le coin opposé, ou tout simplement pour saisir sa chance sur le un-contre-un.

« Il est vraiment emblématique de la culture qu’on veut mettre en place ici », continue Joe Boylan. « Compétitif, bosseur et avec des standards élevés. C’est ce qu’on veut de nos gars et lui amène tout ça. »

Dernière option offensive dans un cinq majeur de grand talent,Jaden McDaniels sera utilisé en bout de chaîne, dans un rôle de finisseur. Il lui faudra poursuivre sur sa belle dynamique des derniers playoffs, lors desquels il a converti la moitié de ses tentatives à 3-points, à 10/20, dont cinq sur le seul Game 6.

Mais son objectif majeur de l’année reste définitivement défensif… De fort belle augure pour les Wolves !

« Je veux faire partie du meilleur cinq défensif cette année, mais si ce n’est pas le premier, ce sera dans le second. »