Pour Mike Brown, De’Aaron Fox doit guider le renouveau défensif des Kings

C’est une statistique très parlante dénichée par The Athletic. Sur leurs 16 dernières saisons, soit leur période (record) sans playoffs, les Kings ont toujours été dans les dix pires défenses de la NBA ! Dans le détail, l’enchaînement est le suivant : 22, 25, 30, 20, 20, 29, 29, 23, 27, 22, 25, 28, 20, 20, 30 et 27.

Alors, même s’il a poussé pour le recrutement de shooteurs afin d’espacer le jeu et donner de l’espace pour De’Aaron Fox, et qu’il est également impatient de travailler sur le plan offensif avec le duo Fox/Sabonis (pas forcément sur le pick-and-roll), Mike Brown sait que la priorité de Sacramento reste de développer une défense solide.

« Si nous pouvons être dans le Top 10 dès le début, faisons-le. C’est ce que nous visons. Où que nous soyons au moment des playoffs, c’est ainsi. Mais nous devons être la meilleure équipe défensive possible, au plus vite. »

Un réveil défensif attendu aux côtés de Kevin Huerter

Et pour cela, l’ancien bras droit de Steve Kerr compte beaucoup sur De’Aaron Fox. Il faut dire que Mike Brown l’a coaché au tournoi « Adidas Nation », en 2014, avant que De’Aaron Fox ne rejoigne Kentucky.

« En l’observant et en le coachant à l’époque, j’ai pensé qu’il allait être l’un de ces gars qui pourraient changer le paysage défensif », explique carrément le technicien. « C’est dire à quel point il est tenace et doué. Je crois qu’il sait qu’il peut encore l’être. Ensemble, nous allons le pousser. »

Car De’Aaron Fox n’a pas changé le paysage défensif en NBA. Alors qu’il a pourtant le physique et la vitesse pour perturber les attaquants adverses, sa défense est depuis longtemps très suspecte. Mike Brown va donc vraiment devoir le secouer, et il compte sur Kevin Huerter, qu’il compare à Gary Payton II, pour former un « backcourt » d’impact de ce côté du terrain. Surtout que derrière, Domantas Sabonis ne rattrapera pas leurs erreurs…

« En étant dans les dix derniers (au niveau de la défense), et même les cinq derniers l’année dernière, il faut montrer une amélioration (tangible) aux joueurs pour les aider à y croire », explique Mike Brown sur ce qui entraînera cette révolution défensive à Sacramento. « Mais il faut qu’ils adhèrent à ce que nous leur demandons en défense et qu’ils se battent chaque soir. Si nous y parvenons, je pense que les chiffres parleront d’eux-mêmes. Nous voulons être bons. Nous ne mettons aucune limite à ce que nous essayons de réussir cette année. Mais cela doit être accepté par tout le monde dans l’effectif, tout le monde dans la franchise. »