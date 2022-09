LeBron James et Draymond Green investissent dans le… pickleball

Alors que le padel est parvenu en Europe à faire son trou parmi les sports de raquette, il va falloir apprendre les règles du « pickleball ». Méconnu, c’est une sorte de mini-tennis avec des éléments empruntés au badminton.

Aux Etats-Unis, la discipline est en pleine croissance et LeBron James a carrément décidé d’investir dans la Major League Pickleball. À ses côtés, Draymond Green, Kevin Love et Maverick Carter, ami de longue date du quadruple MVP et patron de leur société commune SpringHill Company.

« Avoir SC Holdings, LRMR Ventures et leur incroyable groupe comme propriétaires et investisseurs de la Major League Pickleball n’est pas uniquement génial pour MLP, mais c’est un moment décisif pour le pickleball en général », a déclaré Steve Kuhn, fondateur de la MLP, dans un communiqué. « Le pickleball est le sport qui connaît la plus forte croissance dans le pays, avec des communautés dans les villes et les villages du monde entier. Cet investissement et la plateforme que ce groupe fournit vont considérablement nous aider à atteindre notre objectif de 40 millions de joueurs de pickleball d’ici 2030. »

Déjà associé à des fonds qui possèdent les clubs des Red Sox de Boston, de Liverpool et du Milan AC, LeBron James rejoint d’autres illustres investisseurs puisque le pickleball avait déjà attiré l’ancien quarterback Drew Brees, l’ancien tennisman James Blake et l’actuel copropriétaire des Milwaukee Bucks Marc Lasry.

Les phases finales de ce circuit se dérouleront du 14 au 16 octobre à Colombus, dans l’Ohio, sur les terres natales de LeBron, et les enfants de ses établissements scolaires situés à Akron assisteront à l’événement.