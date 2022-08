LeBron James et Drake, futurs actionnaires du Milan AC

Déjà actionnaire de Liverpool depuis 2010, via le groupe d’investissement Fenway Sports, LeBron James sera désormais lié au Milan AC. Le Financial Times rapporte que les propriétaires des New York Yankees se sont associés à un fonds d’investissement de Los Angeles pour épauler RedBird Capital Partners à acquérir le club de football italien, moyennant un chèque de 1.2 milliard de dollars. RedBird Capital Partners est déjà le propriétaire du Toulouse Football Club en Ligue 1.

Ce fonds d’investissement se nomme Main Street Advisors, et il compte LeBron dans ses principaux associés, aux côtés du producteur Jimmy Iovine et de Drake. Le quotidien précise qu’ils n’auront qu’un rôle d’actionnaires passifs, et qu’ils n’auront pas directement des parts.