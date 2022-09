Steve Nash assure que tout va très bien avec Kevin Durant…

Sur le papier, les Nets ont toujours tout d’un très sérieux candidat au titre. Kyrie Irving peut enfin jouer tous les matchs, Kevin Durant est toujours là, Ben Simmons est apte à retrouver les terrains et il y a suffisamment de talent dans l’effectif de la franchise pour se battre pour le prochain trophée Larry O’Brien.

Sauf qu’on n’efface pas un été aussi chaotique d’un claquement de doigts. On se demandait d’ailleurs comment Steve Nash allait pouvoir travailler avec un Kevin Durant qui a réclamé sa tête, mais le coach veut tourner la page.

« Ça va » a-t-il expliqué à la sortie du premier entraînement sur sa relation avec son « franchise player ». « Ça va bien. Même quand on s’est parlé, c’est comme si rien n’avait changé. J’ai une longue histoire avec Kevin. Je l’adore. Les familles ont des problèmes. Nous avons eu un moment compliqué et c’est derrière nous. Ça arrive. »

Pour Steve Nash, c’est même très courant en NBA, surtout après des saisons aussi frustrantes…

« Nous étions tous dans le dur, nous fulminions, en passant par ce que nous avons vécu l’année dernière, en n’étant pas capable de surmonter toute cette adversité. Parfois, on perd la perspective parce qu’on s’attend à gagner, mais la réalité est que nous avons pu parler et discuter de ce que nous pouvons améliorer par rapport à l’année dernière. Et aussi garder une certaine perspective. Nous avons traversé une tonne de choses ».

L’ancien double MVP avec les Suns assure de toute façon qu’il a pu mettre les choses au clair lors d’un meeting avec Kevin Durant, Sean Marks et les propriétaires des Nets, Joe et Clara Wu Tsai, en août. Que s’est-il dit dans cette réunion ? Steve Nash ne veut pas le dévoiler, mais il assure que la situation était plus nuancée qu’on ne le pense.

« Je n’ai jamais pensé que c’était certain », a-t-il répondu, lorsqu’on l’interroge sur le fait que KD avait réclamé son renvoi et celui de Sean Marks. « Ce n’est pas noir et blanc, donc il y avait beaucoup de facteurs. Beaucoup de choses se sont passées en coulisses. Beaucoup de choses rapportées ne sont pas exactes. Beaucoup de choses qui sont rapportées ne sont pas exactes à 100%. Il y a donc des morceaux de vérité fragmentés. Il y a des choses qui sont carrément fausses. Cela arrive … Alors je ne me laisse pas entraîner dans tout ça. »

Steve Nash reconnait toutefois qu’il n’a pas le fin mot de l’histoire, puisqu’il n’a pas discuté du sujet avec Kevin Durant ou Sean Marks. Il le fera « quand le moment sera venu ». Pour le moment, l’entraîneur apprécie surtout une atmosphère apaisée, avec potentiellement moins d’obstacles à l’horizon…

« Je pense que nous sommes en très bonne position pour commencer la saison. Et même si tout le monde veut parler des problèmes en permanence, nous avons réussi à traverser tout ça. J’ai joué dans la ligue pendant 17, 18 ans. Je suis ici maintenant, pour ma troisième année [en tant qu’entraîneur], j’ai tout vu, tout fait. »