James Harden libéré d’un poids

« 45 kilos. Tweetez le ! » C’est par cette boutade que James Harden a répondu à un journaliste qui insistait sur sa silhouette et sur ses kilos perdus pendant l’été. L’ancien MVP a raté son arrivée aux Sixers, et ce n’était pas à cause de kilos en trop mais d’une cuisse défaillante. C’est ce qu’il a répété pendant le point presse. Il n’y a aucune volonté drastique derrière sa forme et ses formes.

« À ce stade de la saison, il s’agit de suivre un régime, de se reposer correctement et de gagner de la masse musculaire, ce que j’ai toujours eu« , a-t-il expliqué. « C’est juste que pendant un an et demi, je n’étais pas en assez bonne santé pour faire le travail nécessaire comme j’en ai l’habitude. Cet été a été énorme pour moi à cet égard avec des courses de côte et l’haltérophilie, puis l’ajout d’éléments dans mon jeu, également. »

« Mentalement, c’était très, très difficile pour moi »

Pour lui, on s’est trop focalisé sur ses stats, voire son poids, et moins sur ses problèmes physiques.

« La plupart du temps, je suis seul avec moi-même« , a déclaré James Harden. « Les médias ou qui que ce soit d’autre, parlent et lancent leurs petits coups de gueule et leurs piques ou quoi que ce soit d’autre. Et je ne réponds jamais, simplement parce que je sais qui je suis et ce que je suis. Mais mentalement, c’était très, très difficile pour moi, simplement parce que j’aime le basket. Même si l’argent n’était pas en jeu, je jouerais au basket. Et avant les blessures, je pense que tout le monde le savait. C’était très difficile. Beaucoup de moments difficiles, beaucoup de moments sombres, que je n’avais jamais vraiment traversés parce que j’étais toujours en bonne santé et que je jouais au basket. Mais je suis dans un très bon état d’esprit et je sens que je suis de retour là où je devais être, là où je suis censé être. Cet impression est géniale. »

Ce qui doit être « génial » aussi, c’est de retrouver plusieurs anciens joueurs des Rockets comme Danuel House Jr, Montrezl Harrell et P.J. Tucker. Tous sont ravis de le retrouver, et James Harden a même fait des sacrifices financiers pour que les Sixers puissent les recruter.

« Il est toujours prêt à s’assurer qu’il peut vous aider »

« C’est mon pote ! C’est un gars altruiste » répète Danuel House Jr. « Sur et en dehors du terrain, il fait beaucoup de grandes choses dont on ne parle pas – et il ne veut pas le mettre en avant, parce que tout est fait avec le cœur. C’est un bon gars, un très bon gars. Je connais sa mère, sa sœur et son camp. En évoluant autour de lui et en voyant les choses qu’il fait sur et en dehors du terrain, mon respect pour lui en tant que sportif de premier plan… est encore plus grand. C’est un leader extraordinaire sur et en dehors du terrain et un gars altruiste. Et il est toujours prêt à s’assurer qu’il peut vous aider par tous les moyens possibles. »

Tyrese Maxey a découvert James Harden après le All-Star Game, et lui aussi est sous le charme de l’ancien MVP.

« Jouer avec Harden est extrêmement plaisant. On fait beaucoup de choses ensemble quand on s’entraîne. Rien que le fait d’avoir cet esprit de camaraderie et cette entente… Je peux prendre mon téléphone et l’appeler quand je veux. Pas uniquement pour le basket, mais pour parler de la vie de tous les jours, et je l’apprécie pour ça. »