Zion Williamson prêt à accompagner l’envol des Pelicans

Le 4 octobre, à l’occasion du premier match de présaison des Pelicans face aux Bulls, cela fera précisément 17 mois que Zion Williamson n’aura plus pris part à un match NBA.

Absent durant l’intégralité de la saison dernière en raison d’une fracture au pied droit, c’est peu dire que la pépite de New Orleans aborde l’exercice avec beaucoup d’envie. D’autant qu’il se dit totalement remis.

« J’ai l’impression d’être au meilleur de ma forme en ce moment. Je sens que je bouge plus vite, que je saute plus haut. Je me sens bien », a-t-il déclaré lors du Media Day. « Je sors d’une longue période sans jouer un match, mais mon niveau d’excitation est à son maximum. Je suis juste prêt à revenir sur le terrain ».

Concentré sur les détails

En plus de grosses séances d’entraînement depuis la fin de sa rééducation en Floride, Zion Williamson a essayé de mettre toutes les chances de son côté en engageant un coach personnel et un chef cuisinier, sur les conseils de vétérans comme CJ McCollum, Larry Nance Jr, ou Garrett Temple.

Ces petits détails qui font la différence, et dont l’intéressé ressentirait déjà l’impact à l’entraînement.

« Cela fait partie de ces sensations lorsque je suis au gymnase, où il se passe quelque chose et je me dis : ‘Oh mec, je peux vraiment faire ça ? Oh, c’est différent’. Mais j’ai beaucoup appris du point de vue de la nutrition, de l’entraînement, du temps que je dois passer au gymnase et de la manière la plus efficace de s’entraîner ».

Un collectif à redécouvrir

Le plus dur commence maintenant puisque Zion Williamson va désormais devoir s’intégrer à un collectif qui a très bien fonctionné sans lui sur la deuxième partie de la saison dernière. De plus, le groupe a pas mal bougé. Depuis son dernier match, il ne reste que Brandon Ingram, Jaxson Hayes, Kira Lewis, Willy Hernangomez et Naji Marshall.

« Je pense que ça va être très facile pour moi de m’intégrer avec mes coéquipiers parce qu’ils jouent comme il faut. Personne n’est égoïste. Tout le monde veut voir les autres réussir », a-t-il souligné. « Maintenant, il y a des choses que nous allons devoir apprendre. Je vais devoir apprendre à jouer avec CJ McCollum et Brandon Ingram sur le terrain, apprendre à jouer avec Jose (Alvarado), Trey (Murphy), Herb (Jones), parce que je n’ai pas encore joué avec ces gars-là. Mais en regardant de la vidéo je pense que ce se sera facile ».

Le casse-tête débute également pour son (nouveau) coach, Willie Green, qui souhaite profiter de la présaison pour tester un maximum de combinaisons, et en retirer ce qui fonctionne le mieux.

« Je regarde certaines choses qui fonctionnent, ensuite je suis en discussion permanente avec lui et le staff pour trouver ce qui marche le mieux », a confié le coach. « Si ça marche, nous allons essayer de faire en sorte de l’ajouter. Si ce n’est pas le cas, nous passons à autre chose. Mais il y aura une progression avec Zion, déjà au regard de la période pendant laquelle il a été absent. On ne verra pas tout de suite le Zion que nous avons l’habitude de voir ».

Avec un Zion Williamson bien intégré à un collectif déjà solide, New Orleans a de quoi faire des dégâts la saison prochaine. Comme un peu partout à l’heure de la reprise, l’enthousiasme est au rendez-vous.

« Ce groupe est unique. Le camp d’entraînement sera ma première expérience collective intense avec eux. Donc j’ai l’impression que je vais en savoir beaucoup plus après ça, mais sur le papier et d’après ce que j’ai vu depuis la touche l’an dernier, nous avons vraiment un groupe spécial », a conclu Zion Williamson.