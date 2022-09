Les Sixers viennent d’annoncer que PJ Tucker avait subi une arthroscopie pour nettoyer son genou durant l’été. Toutefois, ça ne devrait pas l’éloigner des terrains puisqu’il participera au « training camp ».

« C’est un gars que nous avons vraiment hâte d’avoir dans l’équipe, et nous allons le garder en bonne santé toute l’année » a commenté Doc Rivers. « C’est l’objectif. Je ne suis pas inquiet, et PJ vous dira qu’il n’est pas inquiet. »

Récupéré par Philadelphie pour apporter sa dureté aux côtés de Joel Embiid, le champion 2021 avec les Bucks sera-t-il à 100% pour le début de saison ? Daryl Morey ne pense pas non plus que cette opération posera de problème, mais le président de la franchise fait de toute façon aveuglément confiance à l’ancien des Rockets et des Suns.

« Si on regarde des joueurs semblables à Tucker, ce dernier devrait être éloigné de la ligue depuis quatre ans », avait-il ainsi justifié, alors qu’on lui demandait récemment s’il n’était pas risqué d’offrir un contrat de 33 millions de dollars sur trois ans à un joueur de 37 ans. « Quasiment personne qui évolue dans son registre n’est encore sur les parquets à 37 ans. On est donc déjà dans l’inconnu. On essaie de gagner en ce moment, je ne m’occupe pas de lui à 40 ans. De plus, je ne parie pas contre Tucker. Tous ceux qui l’ont fait ont eu tort. Je ne sais pas à quoi il ressemblera à 40 ans, lui croit en lui et pense qu’il sera bon. »

Pour le dirigeant, c’est donc un pari mesuré.

« Même si son corps le trahit un peu dans l’avenir, je sais qu’il apportera de l’énergie et que ce sera un joueur précieux dans notre effectif. Pour les joueurs de 36 ou 37 ans qui aident les équipes à gagner le titre, ce sont quasiment tous des anciens All-Stars reconnus. PJ Tucker est un All-Star dans son rôle. Peut-être que dans 50 ans, des joueurs comme lui seront All-Stars car les gens auront compris leur contribution. »