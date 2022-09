Pour les Sixers, PJ Tucker est « un All-Star dans son rôle »

Quelques heures après l’élimination des Sixers en playoffs face au Heat la saison dernière, Joel Embiid louait les qualités d’un de ses bourreaux, PJ Tucker. Le pivot de Philadelphie estimait que son équipe avait besoin d’un joueur comme l’intérieur de Miami, un soldat d’expérience et fort défenseur, pour passer un cap.

Cet appel a été entendu par les dirigeants puisque les Sixers ont rapidement (peut-être trop vite pour la ligue d’ailleurs…) signé l’intérieur, dès l’ouverture du mercato cet été.

« PJ avait eu de l’impact dans la série, avec sa dureté, sa défense de très haut niveau, son énergie, ses rebonds offensifs. Joel a dit de manière juste qu’on pourrait avoir un joueur comme lui », raconte Daryl Morey pour le podcast The Takeoff. « Mais jamais Embiid n’a demandé à avoir Tucker. Il se trouve qu’il était disponible. S’il n’avait pas été libre, on aurait pris une autre direction. »

« On essaie de gagner en ce moment, je ne m’occupe pas de lui à 40 ans »

Le président des Sixers estime même que, quand une franchise cible un joueur en particulier, elle aura alors tendance à le surpayer. N’est-ce pourtant pas le cas avec PJ Tucker, qui a signé pour trois saisons et 33.2 millions de dollars alors que l’ancien des Rockets a déjà 37 ans passés ?

« Si on regarde des joueurs semblables à Tucker, ce dernier devrait être éloigné de la ligue depuis quatre ans », avance pour se justifier Daryl Morey. « Quasiment personne qui évolue dans son registre n’est encore sur les parquets à 37 ans. On est donc déjà dans l’inconnu. On essaie de gagner en ce moment, je ne m’occupe pas de lui à 40 ans. De plus, je ne parie pas contre Tucker. Tous ceux qui l’ont fait ont eu tort. Je ne sais pas à quoi il ressemblera à 40 ans, lui croit en lui et pense qu’il sera bon. »

Offrir 11 millions de dollars par saison à un « 3&D » de 37 ans reste un coup de poker. Pour les Sixers, c’est un pari mesuré.

« Même si son corps le trahit un peu dans l’avenir, je sais qu’il apportera de l’énergie et que ce sera un joueur précieux dans notre effectif », assure l’ancien GM de Houston. « Pour les joueurs de 36 ou 37 ans qui aident les équipes à gagner le titre, ce sont quasiment tous des anciens All-Stars reconnus. PJ Tucker est un All-Star dans son rôle. Peut-être que dans 50 ans, des joueurs comme lui seront All-Stars car les gens auront compris leur contribution. »