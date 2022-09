Un nouveau contrat et un rôle élargi pour J.J. Redick à ESPN

Retraité des parquets NBA depuis un an, J.J. Redick signe encore des prolongations de contrat. Selon le New York Post, l’ancien shooteur NBA va prolonger son aventure à ESPN avec un nouveau contrat de trois ans. Le consultant, dont les prises de parole sont sans doute plus nuancées que certains collègues, va également voir son rôle être élargi.

L’ancien joueur du Magic, des Clippers ou des Sixers voulait intervenir sur plus de matches. Il va être servi puisqu’il pourra livrer ses analyses lors d’au moins 25 rencontres par an, ce qui reste inférieur que le quota attribué à Jeff Van Gundy, Doris Burke ou Mark Jackson.

Dans cette optique, le spécialiste, âgé de 38 ans, a par exemple été davantage sollicité pour couvrir la « Summer League ». La chaîne américaine prévoit de l’associer à un autre ancien NBAer, Richard Jefferson, car les dirigeants du réseau apprécient l’alchimie entre les deux hommes.

J.J. Redick, qui jouera par ailleurs un rôle de premier plan lors de la prochaine Draft, continuera ses interventions pour l’émission « First Take ». Il a également conclu un accord lucratif pour que son podcast « The Old Man and the Three » soit distribué par Amazon.