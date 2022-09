Draymond Green ne croit pas qu’il sera bientôt prolongé

On le sait, les dirigeants des Warriors ont du pain sur la planche dans les semaines et les mois à venir, puisqu’ils vont devoir s’occuper des prolongations de contrat de Jordan Poole, Draymond Green et Andrew Wiggins.

L’objectif est clairement de garder tout le monde, mais il va falloir surveiller le porte-monnaie. Le timing est ainsi important, et il faut prendre en compte les probables augmentations du « salary cap ».

Voilà pourquoi Draymond Green ne s’attend pas à être prolongé avant le début de saison. « Je ne pense pas que ça se fera, et personnellement, je suis focalisé sur cette saison et le fait d’être à mon meilleur niveau. Car je sais que je suis capable de gagner un nouveau titre, tout en atteignant mes objectifs personnels. »

À 32 ans, Draymond Green dispose d’une clause libératoire pour tester le marché dans un an. S’il l’active, il fera une croix sur une dernière saison à 27.5 millions de dollars, mais son ambition est d’aller chercher une prolongation au salaire maximum : 138 millions de dollars sur quatre ans.

A priori, ses dirigeants n’iront pas jusque-là, et les négociations pourraient donc être assez tendues.

« Les situations contractuelles, les années de contrat… Tout ça fait partie de la NBA. Je pense que ça pèse de manière différente sur chacun » estime l’intérieur de Golden State. « Je pense ainsi que la situation contractuelle pèse clairement différemment sur moi, que sur Jordan Poole, qui n’a jamais signé de gros contrat dans sa carrière. Personnellement, à chaque fois que je suis dans ma dernière année de contrat, c’est une motivation. C’est comme ça que j’aborde les choses et que je les vois. Et c’est comme ça que j’ai toujours vu les choses. »