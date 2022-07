Draymond Green et les Warriors, une prolongation sous tension

Sous contrat jusqu’en 2024, Draymond Green peut prolonger dès cet été, et ce à partir du 3 août. Au lendemain d’un quatrième titre en sept ans, sa prolongation semble une évidence mais The Athletic rapporte qu’il existe un fossé entre les volontés des deux camps.

Ainsi, Draymond Green estime qu’il mérite le maximum, soit un nouveau contrat de quatre ans pour 138 millions de dollars qui débuterait au 1er juillet 2023 ! Un contrat qui l’emmènerait jusqu’en 2027, et il aurait alors 37 ans. Sauf que du côté de la direction, on n’envisage absolument pas de le prolonger à ce tarif, et d’ailleurs les discussions ne seraient pas à l’ordre du jour car il y a des dossiers plus urgents comme le contrat de Jordan Poole ou l’avenir d’Andrew Wiggins.

Le rôle de Stephen Curry

Sous contrat, Draymond Green a aussi la possibilité de tester le marché dans un an, via une « player option », et ce sera alors le bon moment pour en discuter avec lui. Mais ce qui est certain, c’est que la direction n’envisage pas de casser sa tirelire pour lui. Ce qui pourrait le pousser à regarder ailleurs, et à mettre fin à ce formidable trio qu’il compose avec Klay Thompson et Stephen Curry.

Justement, The Athletic rapporte que c’est la crainte de Stephen Curry, et que le MVP des Finals 2022 serait très déçu si ses dirigeants ne faisaient pas le maximum pour prolonger Draymond Green. Le souhait de Stephen Curry, c’est que Klay Thompson et Draymond Green soient prolongés au moins jusqu’en 2026, comme lui. Ce qui signifie que les Warriors pourraient proposer une prolongation de deux ans à Draymond Green, à la fin de son contrat, ou de trois ans s’il fait jouer sa clause en 2023.

Une manière de couper la poire en deux, même si Draymond Green serait déterminé à tester le marché pour trouver le meilleur contrat possible.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.