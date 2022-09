Kevin Love : « Savoir où se situe l’anxiété peut être un super pouvoir »

« Dire sa vérité est essentiel. » Kevin Love a été fidèle à ce principe en évoquant publiquement son anxiété depuis plusieurs années, après sa crise d’angoisse survenue en plein match, en 2017. Le champion NBA 2016 n’a désormais plus aucune difficulté à s’exprimer sur la question, et à le faire au sein d’un « sport hyper-masculin ». Il encourage ainsi de nouveau ses pairs à en faire autant, en oubliant certains stéréotypes de genre.

« Il est toujours plus difficile de s’exprimer de cette manière en raison du tabou et de la stigmatisation qui se cachent derrière. En tant que jeunes hommes, on nous enseigne une façon différente de communiquer qui, en fait, entrave notre évolution. Les hommes ou les garçons entendent le mot ‘vulnérable’ et le considèrent comme une faiblesse. Alors que mettre le doigt sur ce qui vous dérange, et où se situe l’anxiété, peut en fait être un super pouvoir », juge Kevin Love chez Yahoo! Sports.

Dans son cas, il considère que le fait d’en avoir parlé publiquement a été « un pas important dans la bonne direction » au moment de démarrer un suivi avec un thérapeute. « C’est incroyable la liberté qui en découle. »

Un programme pour les élèves

S’il n’a pas fait de crise depuis, devoir encore gérer ses troubles ne l’empêche toutefois pas de s’investir pour les autres, qui souffrent aussi. En septembre, sa fondation a lancé un programme d’apprentissage socio-émotionnel (SEL), mis gratuitement à la disposition des éducateurs dans tout le pays. Conçu pour lutter contre les soucis croissants liés à la santé mentale, ce programme est adapté aux collégiens, lycéens et universitaires. Près de 10 000 élèves ont récemment terminé ou commencent le programme ce mois-ci.

Le programme combine des vidéos de célébrités, d’artistes et d’autres jeunes adultes pour leur permettre de voir à quel point leurs sentiments d’anxiété, de dépression, de colère ou de chagrin sont partagés.

« J’ai toujours pensé que personne ne s’intéresserait à ce que je ressens parce que je suis une personnalité publique, mais ces sentiments touchent tout le monde. Cela permet de voir un large panel de personnes partager leurs histoires, et cela permet à tout le monde de se sentir plus à l’aise dans sa propre peau quand on voit un groupe de personnes diverses le faire », estime le joueur de 34 ans. Ce dernier, grâce à ce travail sur lui et pour les autres, se sent « beaucoup plus à l’aise dans [s]a propre peau ».