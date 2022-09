La Giannis Immortality 2 en mode « Magic Ember »

La Giannis Immortality 2 se fait sa place aux côtés de la Zoom Freak 4, modèle signature de Giannis Antetokounmpo qui constituera l’un des événements de la rentrée. Pour la version « Low cost » dédiée au « Greek Freak », Nike a opté pour des combinaisons de couleurs simples, voire un coloris « uni ».

Cette nouvelle version ne déroge pas à la règle avec une tige principalement en mesh gris, assorti par quelques finitions en noir pour les logos et rouge pâle au niveau des œillets et du col. La semelle extérieure apparaît pour sa part en gris et blanc. Le modèle est commercialisé depuis ce week-end aux États-Unis au prix de 85 dollars.

(Via SneakerNews)

—

