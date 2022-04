La Giannis Immortality 2 est de sortie

Champion en titre et MVP des dernières finales NBA, Giannis Antetokounmpo se devait d’être au rendez-vous de ces playoffs 2022. Sur le terrain, mais aussi avec une nouvelle chaussure signature qui sera la Giannis Immortality 2.

Comme sur la Zoom Freak 3, le modèle est marqué d’un « Swoosh » inversé et agrandi, sur une tige en mesh et en cuir synthétique. Le design de la semelle reste relativement similaire à la première Giannis Immortality, avec cet effet de vagues au niveau du talon.

Le premier coloris a été dévoilé en blanc, gris et marron avec des finitions en jaune, violet et bordeaux, comme sur le logo et le numéro de Giannis Antetokounmpo sur la languette.

Voici quelques clichés en attendant plus d’infos sur la date de sortie et le prix de la « Giannis Immortality 2 ».

