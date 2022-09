Timothé Luwawu-Cabarrot arrive aux Suns

Bon an, mal an, Timothé Luwawu-Cabarrot parvient chaque année à trouver une place en NBA. Ce fut le cas aux Nets, puis aux Hawks, et cette fois, ce sera peut-être à Phoenix ! Le Français arrive avec Frank Jackson pour participer au « training camp ». Les Suns possèdent 14 contrats garantis, et ils seront donc six en concurrence pour décrocher cette dernière place.

A Atlanta la saison passée, TLC avait été titulaire à 18 reprises avant finalement d’être repoussé au bout du banc au fil de la saison. Sans club avant l’Euro, il n’était pas du tout inquiet.

« Je ne suis pas encore fixé, je n’ai encore rien signé. Il n’y a rien de concret pour le moment, mais je m’en fous un peu, pour être honnête » avait-il avoué. « Je suis avec l’Equipe de France et je suis content. Après l’Equipe de France, si je peux partir en vacances, je partirai en vacances et puis, j’attendrai l’opportunité de signer quelque part quand elle arrivera. »

Les vacances auront été courtes après la finale de l’EuroBasket, et il avait prévenu qu’il ne se voyait pas rentrer en Europe, comme Elie Okobo ou Guerschon Yabusele.

« C’est bien pour eux, tant mieux pour eux. Qu’ils en profitent. C’est leur vie, ce n’est pas la mienne. Pour le moment, je suis aux Etats-Unis, je joue en NBA et si un jour, il faut rentrer en Europe, je serai là pour leur botter le cul [sourire] ! »