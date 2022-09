Les Lakers déjà réunis par LeBron James

Cela fait plusieurs jours, voire semaines, que des équipes ont repris le chemin de l’entraînement, mais il ne s’agit pas d’une reprise officielle. Les coaches n’ont pas le droit d’être présents, et il faudra attendre le début de semaine prochaine pour que les entraîneurs dirigent les entraînements. Côté Lakers, on a déjà vu que les stars étaient déjà en tenue, et ESPN rapporte que LeBron James a décidé de monter un mini-camp.

Ce n’est pas le premier à le faire, et il procédait déjà comme ça aux Cavaliers, alors que ce stage a débuté vendredi du côté de San Diego. Tous les joueurs ont répondu présent, à l’exception de Dennis Schroder qui n’a pas encore rejoint Los Angeles après son bel Euro.

Pour la reprise officielle, ce sera mardi pour les Lakers, au lendemain du « media day ». Ce sera le cas pour la quasi totalité des franchises. Seuls les Hawks, les Wizards, les Warriors et les Bucks auront pris de l’avance, et c’est parce que ces quatre franchises partent à l’étranger pour disputer des matches amicaux. À Abu Dhabi pour les Hawks et les Bucks. Au Japon pour les Warriors et les Wizards.