James Wiseman peut enfin se frotter à Kevon Looney

Parce qu’ils vont partir au Japon pour deux matches amicaux face aux Wizards, les Warriors ont repris l’entraînement avant tout le monde. A l’exception d’Andre Iguodala, tout le monde était en tenue, et c’était l’occasion de voir James Wiseman après une saison quasi blanche. A 21 ans, le numéro 2 de la Draft 2020 espère en avoir terminé de ses problèmes physiques, et il va poursuivre sa progression sous la coupe de Kevon Looney.

« C’est clairement plus facile d’apprendre à quelqu’un ou d’apprendre de quelqu’un lorsqu’on est sur un terrain » rappelle le pivot des Warriors. « On joue tous les deux au même poste, on joue tous les deux dans la même attaque, et on voit tous les deux des choses différentes. Il peut m’aider, et je peux l’aider. »

« On va essayer de montrer qu’on est l’un des meilleurs duos au poste de pivot »

Moins doué techniquement et athlétiquement que Wiseman, Looney s’est fait une place en NBA par son sens du sacrifice, sa défense et son placement. Steve Kerr espère que Wiseman pourra s’en inspirer.

« Observer Loon ces deux dernières années a été utile pour James, mais il joue désormais contre lui, et il est capable de voir et de ressentir certains domaines dans lesquels Loon est bon comme de se retourner sur un écran, de prendre la balle dans un mouchoir de poche, de faire du main à la main. Toutes ces choses qui permettent à Loon d’aider à créer des tirs. Ce sont des choses qu’on aimerait que James apprenne. S’il devient vraiment bon dans ces domaines, il a déjà l’avantage d’être bon sur les passes lobées et de finir au-dessus de la défense. »

Pour Looney, qui n’a que 26 ans, c’est important d’avoir de la concurrence à l’entraînement. Les deux vont se tirer vers le haut.

« On se défie chaque jour à l’entraînement, et je vais lui permettre de s’améliorer et il va me permettre de m’améliorer. Tous les deux, on va faire le sale boulot et en être fiers. On va essayer de montrer qu’on est l’un des meilleurs duos au poste de pivot » conclut-il.