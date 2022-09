Les journalistes autorisés à revenir dans les vestiaires NBA

Depuis l’apparition du Covid-19, la NBA avait fermé les portes de ses vestiaires aux journalistes. Une mesure pour limiter les interactions directes, et donc les contaminations éventuelles, qui va prendre fin.

Même si Adam Silver aurait bien voulu maintenir les « locker rooms » fermés à la presse, ces 45 minutes avant et après les matchs sont précieuses pour les reporters, car c’est là qu’il est possible de parler le plus librement aux joueurs. Président du syndicat des joueurs, et apprenti journaliste, CJ McCollum l’admettait d’ailleurs.

« Les relations sont importantes, et la seule façon d’entretenir certaines relations est d’avoir accès aux vestiaires » expliquait-il. « C’est important du point de vue du journalisme et de la narration. L’interview en face à face est tout simplement meilleure, en général. Passer par Zoom, c’est très bien. Nous sommes reconnaissants des ajustements que nous avons pu faire grâce à ça. Mais il n’y a rien de tel qu’une conférence de presse d’après-match ou une réactions immédiate que vous pouvez obtenir en direct ».

Il faudra tout de même voir si la NBA ne régule pas davantage qu’avant la pandémie, car Adam Silver trouvait que la présence des journalistes à l’endroit « où les joueurs s’habillent » lui semblait « anachronique ».

« Je ne suis pas sûr que si on repartait de zéro aujourd’hui, on dirait aux journalistes de venir se tenir aux côtés des joueurs dans un vestiaire dans lequel ils s’habillent, et que c’est un lieu approprié pour les interviewer » avait expliqué le « commissionner », signe qu’il pourrait y avoir des ajustements.

Pour CJ McCollum, il s’agit ainsi de trouver un « juste milieu », « où les joueurs seraient satisfaits et les journalistes obtiendraient les informations dont ils ont besoin ».