CJ McCollum favorable au retour des journalistes dans les vestiaires

Les journalistes reviendront-ils un jour dans les vestiaires NBA ? Voilà maintenant plus de deux ans que la pandémie de Covid-19 a privé l’ensemble des reporters de cet accès, pour des questions sanitaires évidentes.

La présence des journalistes dans les vestiaires est un luxe que la NBA offrait jusque-là, en comparaison à la « zone mixte » mise en place sur des événements d’envergure similaire en Europe, qui permet aux journalistes de pouvoir échanger avec les acteurs du jeu « en direct ».

Alors que le monde revient peu à peu à la normale, Adam Silver avait été interrogé sur le sujet lors du dernier All-Star Weekend, mais paraissait peu enclin à faire évoluer la situation, avançant que la présence des journalistes à l’endroit « où les joueurs s’habillent » lui semblait aujourd’hui « anachronique ».

« Je ne suis pas sûr que si on repartait de zéro aujourd’hui, on dirait aux journalistes de venir se tenir aux côtés des joueurs dans un vestiaire dans lequel ils s’habillent, et que c’est un lieu approprié pour les interviewer. »

L’espoir qu’un « juste milieu » soit trouvé

Président du syndicat des joueurs, CJ McCollum est visiblement plus ouvert sur la question, lui qui a fait ses armes au sein de son université de Lehigh, d’où il est sorti avec un diplôme en journalisme et qui est donc plus sensible aux conditions de travail de ceux qui relaient l’info.

« Je me souviens de ce que c’était d’essayer d’obtenir des citations après les matchs en couvrant les sports de Lehigh et d’interviewer un entraîneur après une défaite ou une victoire difficile. Tout cela est compliqué. Mais au final, nous avons tous des délais à respecter », a-t-il lancé.

La voix du président du syndicat des joueurs, intronisé consultant sur ESPN sur cette postseason, pourrait peser dans ce dossier, puisque l’arrière des Pelicans a confié qu’il espérait qu’un « juste milieu » soit trouvé, « où les joueurs seraient satisfaits et les journalistes obtiendraient les informations dont ils ont besoin ».

« Les relations sont importantes, et la seule façon d’entretenir certaines relations est d’avoir accès aux vestiaires. C’est important du point de vue du journalisme et de la narration. L’interview en face à face est tout simplement meilleure, en général. Passer par Zoom, c’est très bien. Nous sommes reconnaissants des ajustements que nous avons pu faire grâce à ça. Mais il n’y a rien de tel qu’une conférence de presse d’après-match ou une réactions immédiate que vous pouvez obtenir en direct », a-t-il poursuivi.