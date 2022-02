Les journalistes vont-ils revenir dans les vestiaires NBA ?

Depuis l’apparition du Covid-19, la NBA a dématérialisé les interactions entre les joueurs et les journalistes, les conférences de presse étant quasiment toutes faites par visioconférence et l’accès aux vestiaires fermé.

Même si des joueurs s’étaient parfois plaints de l’attitude de certains reporters dans les vestiaires, avant et après les matchs, cet accès représente un élément important pour la presse.

Avec ses correspondants sur place, Basket USA est bien placé pour savoir que ces 45 minutes, avant et après les rencontres, sont précieuses pour discuter avec les joueurs sans passer par les agents et les responsables de la communication des clubs, et ainsi obtenir des réponses plus sincères et spontanées, ou en tout cas moins formatées.

La fermeture se comprend toutefois dans un contexte endémique mais, interrogé sur le retour à terme des journalistes dans les vestiaires NBA, Adam Silver a semblé vouloir en faire une norme.

« Je pense qu’en fonction de là où on se trouve par rapport au virus, et ses variants potentiels, créer un peu de distance a plus de sens dans l’avenir proche », a-t-il ainsi expliqué. « Je pense aussi que c’est un peu anachronique d’avoir des journalistes dans une salle où les joueurs s’habillent. »

Outre le danger de voir la NBA et les clubs profiter de la fermeture des vestiaires pour verrouiller leur communication, l’idée suggérée par Adam Silver que la presse venait dans les vestiaires pour voir les joueurs s’habiller et se déshabiller a engendré pas mal de commentaires, et le commissionner a donc clarifié ses propos.

« Ce soir, on m’a posé une question sur le retour des médias dans les vestiaires NBA et j’ai partagé mon avis sur la gêne engendrée par notre politique d’accès aux vestiaires » explique-t-il ainsi dans un communiqué de presse. « Nous avons beaucoup de respect pour la presse qui couvre notre ligue et ces commentaires n’étaient pas du tout destinés à suggérer que les journalistes NBA agissent de façon inappropriée en faisant leur travail. Nous n’avons pas encore pris de décision sur les modifications à venir de notre politique d’accès et nous allons discuter avec les équipes, le syndicat des joueurs et la presse pour savoir comment faire au mieux après la pandémie. »