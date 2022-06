Les premiers pas de journaliste de CJ McCollum

Comme ses chaînes concurrentes, ESPN est toujours à la recherche des consultants les plus légitimes pour décrypter le jeu et a frappé fort en mettant la main sur CJ McCollum, président du syndicat des joueurs.

À l’image d’un Vince Carter, qui s’est pris au jeu à la fin de sa carrière et officie désormais en tant que consultant pour ESPN, ou encore de JJ Redick, épanoui dans son nouveau costume, qui lui donne l’occasion de rester près de l’action, en plus d’avoir l’occasion de donner son point de vue sur l’émission matinale quotidienne « First Take ».

« Je suis justement en pause de l’enregistrement de « First Take » en ce moment. C’est pas cool ça ? J’ai l’opportunité de rejoindre beaucoup d’émissions que je regardais quand j’étais gamin et faire cette fois partie du processus. Je pense que c’est un honneur de pouvoir travailler pour le leader mondial du sport, aux côtés de quelques-uns des meilleurs dans ce domaine », a-t-il déclaré, se réjouissant de pouvoir à nouveau couvrir le prochain match des Finals NBA, le premier de la série à Boston, demain soir.

Reconversion en vue ?

Détenteur d’un diplôme en journalisme, CJ McCollum vit ses premiers pas dans ce nouvel univers avec enthousiasme et l’envie d’apprendre, en gardant à l’idée d’en faire une potentielle reconversion lorsque sa carrière de joueur arrivera à son terme. Pour l’instant il prend plaisir à découvrir cet autre métier, et c’est là l’essentiel.

« Tout cela n’est qu’un processus d’apprentissage pour moi. Je passe par des étapes. Je me fixe des objectifs à court terme et des objectifs à long terme. Pour l’instant, l’objectif à court terme est d’en apprendre davantage sur le métier, sur le journalisme en général, de m’exposer à quelque chose que je ne ferais pas normalement, de me sentir plus à l’aise pour déterminer ce que j’aime et ce que je n’aime pas. Élaborer un plan pour l’avenir est toujours difficile. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve, mais pour l’instant, j’apprécie l’instant présent et la direction que tout ça prend ».