CJ McCollum rejoint ESPN comme consultant

Diplômé en journalisme à l’université de Lehigh avant sa Draft en 2013, CJ McCollum va mettre à profit sa formation ces prochaines semaines et prochains mois. ESPN annonce en effet que l’arrière des Pelicans a signé un contrat « multi-plateformes » comme consultant, et il fera ses débuts le 2 juin, pour le Game 1 des Finals.

Mais ce ne n’est pas tout : dans son communiqué, la chaine américaine détaille le rôle futur de CJ McCollum, et autant dire qu’il va être occupé. Outre la couverture des Finals ces prochaines semaines, l’ancien joueur de Portland va travailler sur le long terme avec ESPN. Au programme : un projet de podcast, la couverture de la Summer League 2022, mais aussi diverses interventions dans des émissions phares de la chaine, telles que NBA Countdown, NBA Today, SportsCenter ou encore First Take.

« C’est un honneur de rejoindre la famille ESPN dans ce nouveau rôle. » déclare l’intéressé. « J’ai hâte d’apporter à la chaine mon point de vue, basé sur ma connaissance du jeu et mon expérience forte de neuf saisons en NBA. L’opportunité de mettre à exécution ma formation comme journaliste sur la plus grande scène, à ESPN, c’est un rêve qui devient réalité. » poursuit-il.

Tout porte donc à croire que CJ McCollum devra concilier sa saison avec les Pelicans et ses projets professionnels avec ESPN l’an prochain.

Un cas similaire à celui de Draymond Green, qui avait signé en janvier un contrat avec Turner Sports (TNT), qui a depuis distribué son podcast, « The Draymond Green Show », pendant toute la saison NBA.

Même s’il était en fin de carrière, comment ne pas penser à JJ Redick, qui a été le premier joueur, dès 2017, à lancer un podcast pendant la saison NBA. En partenariat avec The Ringer jusqu’en 2020, l’ancien shooteur des Clippers et des Sixers avait ensuite basculé en indépendant, pour lancer le podcast désormais célèbre et reconnu de tous, « The Old Man and the Three ». En octobre 2021, comme McCollum, il a rejoint le groupe ESPN comme consultant.