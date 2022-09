Jae Crowder transféré avant le début de la saison ?

Comme à Boston, l’ambiance n’est pas idéale à Phoenix alors que les joueurs reprennent le chemin de l’entraînement. L’affaire Robert Sarver a bousculé tout le monde et devrait laisser des traces jusqu’au rachat, et pour ne rien arranger, des rumeurs font état d’échanges en préparation. On sait que les Suns visaient Bojan Bogdanovic et qu’ils l’ont loupé par gourmandise, et c’est Jae Crowder qui pourrait faire les frais de cette retouche de l’effectif.

L’intéressé s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet sur les réseaux sociaux. Au départ, il y a le tweet d’un journaliste de l’Arizona Central qui liste les enjeux de la reprise à Phoenix.

Parmi les points importants, savoir qui sera titulaire entre Cam Johnson ou Jae Crowder ?

La réponse de Jae Crowder : « 99 ne sera pas là ». Une réponse qui a forcément beaucoup agité les fans des Suns, et l’ailier, qui porte le numéro 99, a ensuite effacé son message.

Sauf qu’il semblerait bien que Jae Crowder soit sur le départ. Toute sa carrière, ou presque, il a été une monnaie d’échange malgré les services rendus dans toutes les équipes où il est passé. À Phoenix, on voudrait justement profiter de sa cote pour se renforcer. La venue de Bojan Bogdanovic est à oublier puisqu’il est parti à Detroit, mais sans doute que la direction a d’autres pistes.

Pourquoi pas du côté du Heat puisque Jae Crowder faisait partie des joueurs que Pat Riley envisageait de recruter en cas de départ de PJ Tucker. Selon le Miami Herald, Jae Crowder serait d’ailleurs « ravi » de revenir à Miami…