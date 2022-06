Si PJ Tucker s’en va, le Heat a deux joueurs en tête

Malgré son âge avancé (37 ans), PJ Tucker sera l’un des free agents les plus courtisés, et les Sixers auraient une longueur d’avance sur la concurrence, et surtout le Heat. Selon le Sun Sentinel, Pat Riley est prêt à offrir un joli contrat à son intérieur avec 27 millions de dollars sur trois ans. C’est beaucoup, mais c’est moins que Philadelphie qui serait prêt à monter jusqu’à 30 millions !

Le quotidien rapporte que le camp Tucker aimerait que le Heat consacre toute sa « mid level exception » sur lui, soit environ 33 millions sur trois ans. Pour l’instant, on ne sait pas si Riley va céder, mais il aurait déjà deux alternatives en tête.

D’abord, il pense à Jae Crowder, autre « pitbull », capable d’apporter beaucoup chez un candidat au titre. Il connaît très bien la franchise puisqu’il était de l’aventure de la « bulle » en 2020. Comme il est sous contrat, ce sera forcément via un échange avec les Suns.

Autre piste : TJ Warren. C’est davantage un attaquant, mais physiquement, il a le profil pour être un ailier polyvalent. Comme il sort quasiment de deux années sans jouer, il y a peut-être une bonne affaire à faire. Comme avec Victor Oladipo cette saison.

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe d’environ 10 millions de dollars dont disposent pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 6.5 millions.