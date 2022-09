Les Knicks s’expriment sur le transfert manqué de Donovan Mitchell

Le feuilleton a tenu en haleine toute la NBA pendant l’été, et Donovan Mitchell, lui-même, a reconnu la semaine dernière qu’il s’était vu « à la maison » avec le maillot des Knicks. Finalement, le Jazz a préféré le céder aux Cavaliers, et côté newyorkais, on assure que c’était un choix bien réfléchi de leur part.

« Nous avons vécu ce processus (pour essayer de récupérer Donovan Mitchell) et au final, nous avons pris la décision de rester tel quel« , a déclaré Leon Rose sur MSG Network. « Et nous sommes ravis de notre situation. Par rapport à cet été, nous sommes très satisfaits de ce qui l’en est sorti. »

Le président de la franchise, ancien agent, n’a pas voulu perdre la quasi-totalité de ses premiers tours de Draft pour récupérer Donovan Mitchell, et il assure que son équipe avait surtout besoin de stabilité.

« On a récupéré le meneur numéro 1 de la free agency avec Jalen Brunson »

« L’une de nos priorités était de créer une stabilité en interne. On a prolongé RJ Barrett, et c’est la première prolongation (de l’un de nos rookies) depuis Charlie Ward. On a conservé Mitchell Robinson. C’est un joueur qu’on a développé ces dernières années, et on s’estime très chanceux d’avoir pu le conserver. On a récupéré le meneur numéro 1 de la free agency avec Jalen Brunson. On est donc vraiment content de cet été. »

New York a effectivement signé l’un des free agents les plus recherchés du marché, même si l’intéressé n’a finalement réalisé qu’une grande demi-saison.

« Il comble l’un de nos plus grands vides : le poste de meneur titulaire » se défend le président des Knicks. « C’est un rôle tellement important dans notre équipe. On avait besoin de cette personne pour nous stabiliser. »

Le tout en conservant ce trésor de guerre : 11 premiers tours de Draft pour les sept années à venir ! « En effectuant aucun transfert, on renforce notre capital lié à la Draft et on sait que cela a beaucoup de valeur sur le marché. C’est quelque chose qui nous sera utile pour nous améliorer à l’avenir.«