Aux Pacers, Bennedict Mathurin vit son rêve NBA pour deux

À tout juste 20 ans, Bennedict Mathurin va démarrer dans moins d’un mois cette carrière NBA qu’il attendait tant de pouvoir lancer. Chez les Pacers, qui l’ont sélectionné en 6e position de la dernière Draft, il pourra notamment compter sur toute l’énergie que lui « apporte » indirectement son grand frère.

« Indirectement », car Dominique Mathurin est malheureusement décédé aujourd’hui. En 2014, alors âgé de 15 ans, celui-ci a effectivement perdu la vie dans un tragique accident de la route, après avoir été renversé à vélo par une voiture, un matin de septembre. Laissant son petit frère et toute sa famille logiquement inconsolables…

Sur le site de The Player’s Tribune, Bennedict Mathurin est justement revenu —en français— sur ce moment qu’il « [n’oubliera] jamais » et qu’il a mis du temps à réaliser.

Car le Canadien était très proche de son frère, qui « ne laissait personne [lui rendre] la vie difficile » et avec qui il partageait, plus jeune, sa chambre. En plus de posséder la même passion que lui pour le basket.

Un déclic triste, mais nécessaire…

À l’époque, c’est d’ailleurs en jouant contre son grand frère Dominique et ses amis, et en les battant, que Bennedict a compris qu’il voulait (et pouvait) vraiment jouer au basket.

« Je me suis rendu compte que si ces gars plus âgés n’étaient pas capables de me battre, alors personne de mon âge ne pouvait me [concurrencer] », écrit-il à ce sujet.

Certes déchirante, la mort de Dominique a en tout cas permis à Bennedict de grandir et de comprendre qu’il était temps pour lui de se concentrer pleinement sur le basket. Afin de notamment « prendre soin de [sa] famille », à savoir sa mère et sa soeur.

« Dans les années qui ont suivi la mort de Dominique, le basket n’était plus juste un jeu pour moi, parce que je ne jouais plus juste pour moi », raconte ainsi celui a dû quitter Montréal, pour jouer au Mexique au lycée, puis dans l’Arizona à l’université. « J’ai toujours voulu que le monde sache que c’était aussi le rêve de Dominique de se rendre en NBA. C’était un rêve que l’on voulait réaliser ensemble. Je l’amène partout avec moi dans cette aventure. Je refuse qu’il tombe dans l’oubli. »

Aujourd’hui, Bennedict Mathurin joue pour deux

Par rapport au décès soudain de Dominique, il y a donc logiquement (et malheureusement) eu un avant et un après pour Bennedict Mathurin, qui ne cesse de rendre hommage à son grand frère à travers ses actions.

« Son nom est tatoué sur mon avant-bras, avec sa date de naissance et sa date de décès. Dans mes publications sur Instagram, j’utilise toujours le hashtag #domixworld », explique-t-il ensuite. « C’est ma manière d’exprimer qu’à chaque fois que quelque chose de bon se passe dans ma vie, c’est une réussite pour mon frère autant que pour moi. C’est pourquoi le soir [de la Draft], j’ai porté un [costume] rouge fait sur mesure qui me rapprochait de mon frère. Ce [costume] a une valeur spéciale. En le portant, je ressentais que Dominique m’accompagnait sur scène. »

Et forcément, le soir de la Draft, Bennedict Mathurin n’a pu retenir ses larmes au moment d’entendre son nom être appelé par Adam Silver…

« Je m’étais dit avant [la Draft] que je n’allais pas pleurer devant les caméras, mais quand j’ai entendu mon nom, je n’ai pas pu me retenir », avoue-t-il. « Les larmes se sont mises à couler d’elles-mêmes en pensant à tout ce que ça m’avait pris pour arriver ici, de Montréal à la NBA. En pensant à mon frère et comment il aurait été fier de me voir réaliser notre rêve. Si j’avais pu dire quelque chose à Dominique à cet instant-là, je lui aurais dit : ‘On a réussi’. »