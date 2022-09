Bruce Brown pense parfaitement coller au jeu des Nuggets

Les joueurs évoquent parfois le terme de « niche » pour exprimer la particularité qui va les rendre utiles à un collectif. Bruce Brown a rapidement trouvé la sienne avec son côté rugueux et opportuniste.

C’est grâce à ce style singulier qu’il a rendu de fiers services aux Pistons de 2018 à 2020 puis aux Nets ces deux dernières saisons, en se distinguant aussi par sa polyvalence en allant jusqu’à jouer au poste de pivot !

Séduit par le jeu des Nuggets

Aux côtés de Kyrie Irving, Kevin Durant puis James Harden, Bruce Brown a appris à être performant dans son rôle, en profitant des espaces provoqués par les joueurs majeurs pour punir la défense adverse. Un rôle qu’il entend continuer à jouer cette saison à Denver, où il s’est engagé pour deux saisons, aux côtés de la paire Murray-Jokic.

« Connaître mon rôle a été très important, parce qu’on ne veut pas aller dans une équipe où ça ne marchera pas », a expliqué Bruce Brown au sujet de son choix de rejoindre les Nuggets. « Je savais que ce serait le cas en venant à Denver, avec la façon dont ils jouent, beaucoup de coupes, de courses et de tirs à 3-points dans les corners… Et puis, ils ont beaucoup de gars qui savent jouer au basket, donc le jeu va être beaucoup plus facile ».

Se définissant comme « l’un des meilleurs coupeurs de la ligue », Bruce Brown se voit aussi comme un potentiel atout pour Nikola Jokic, à même de lui octroyer des espaces « et lui enlever un peu de pression » via ses courses.

D’un duo de feu à un autre…

Comme il le faisait avec Kyrie Irving et Kevin Durant, il va devoir essayer de rester cette menace permanente lorsque Jamal Murray et Nikola Jokic seront sur le terrain par son activité et ses bonnes lectures de jeu.

« Je vais essentiellement jouer le même rôle ici, avec des coupes, des courses. Le ballon va être dans les mains de Jokic et Jamal la majorité du match. Donc en fait, il faut juste jouer en fonction d’eux comme je le faisais à Brooklyn avec KD et Kyrie. En gros, ce sera la même chose », a-t-il ajouté.

La pression sera effectivement sur les épaules de l’axe 1-5 des Nuggets, mais la production des « role players » est loin d’être anodine. Avec Michael Porter Jr. et Aaron Gordon, les nouveaux arrivants comme Kentavious Caldwell-Pope et Bruce Brown auront pour mission de maintenir cet équilibre, primordial pour l’attaque de Denver.

« Je pense qu’avec ces nouveaux éléments, tout le monde sait jouer au basket. Tout le monde connaît son rôle. Personne ne va essayer d’en faire trop. Nous connaissons les principaux gars qui vont avoir le ballon dans les mains.. Nous faisons juste ce que nous sommes censés faire », a conclu Bruce Brown.