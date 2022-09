Chase Budinger de retour dans une salle NBA… pour un tournoi de beach volley

À la place du parquet habituel… 300 tonnes de sable. Le Footprint Center de Phoenix s’est transformé pour accueillir l’une des étapes du « AVP Pro Beach Volleyball Tour ». Ce tournoi de beach volley va permettre au public de l’Arizona de retrouver une vieille connaissance : Chase Budinger.

L’ancien joueur des Rockets et des Wolves y a joué une quinzaine de rencontres à la fin de la saison 2015/16 (3 points et 2 rebonds de moyenne). Il s’agissait là de ses derniers matches en NBA avant sa reconversion désormais bien connue dans le monde du beach volley.

En plus de ne plus jouer au basket, l’ancien ailier, drafté à la 44e position de la Draft 2009, n’est jamais retourné dans une salle NBA depuis. « J’ai toujours été réticent à l’idée d’aller à un match parce que cela me fait bizarre de m’asseoir en tribunes et de ne pas être assis avec mes coéquipiers à proximité du terrain », justifie auprès de l’Arizona Republic celui qui a fait ses classes à l’université de l’Arizona.

Cette équipe des Suns, peu victorieuse à l’époque (23 victoires – 59 défaites), était menée par Brandon Knight, Tyson Chandler ou PJ Tucker. Ainsi que le jeune Devin Booker, alors rookie.

« Je me souviens de l’une des premières fois où je me suis entraîné avec lui, quand j’ai rejoint l’équipe, on jouait l’un contre l’autre. Il défendait sur moi, j’ai senti son équilibre et la dimension physique de son jeu. En fait, ça m’a secoué parce que je me suis dit : ‘Ce gars est bon’. Et je ne parlais même pas encore de ses capacités offensives et de son tir », se souvient le reconverti, qui a pressenti que le gamin de 19 ans allait devenir par la suite l’un des scoreurs les plus efficaces de la ligue.

Une double passion ancienne

Auteur de belles saisons au début de sa carrière (9 points de moyenne avec les Rockets), Chase Budinger n’aura pas eu l’occasion d’assister en direct au développement de l’arrière. Il avait d’autres plans pour la suite de sa carrière sportive. Après le basket, ce serait le volley.

Plus jeune, au sein de son lycée californien, il était en effet une vedette dans les deux sports. Il a en outre a remporté trois titres de l’État en volley et a été nommé joueur national de l’année par Volleyball Magazine en tant que « senior ». À l’échelon universitaire, il a toutefois préféré privilégier le basket en rejoignant un établissement qui n’avait pas d’équipe masculine de volley.

Il a fallu à cet athlète de 34 ans prendre le temps de s’épanouir dans une première discipline avant de renouer avec le succès avec la seconde. Un beau parcours, rare. En retrouvant le Footprint Center, il sera dans un sens à la croisée de ses deux sports de prédilection.

Avec une différence de taille par rapport à ses compétitions habituelles sur une plage naturelle : jouer couvert ! « C’est sûr que ce sera très différent de ce à quoi on est habitués parce qu’on sera à l’intérieur et qu’il n’y aura pas de vent. L’autre chose sur laquelle on doit se concentrer est l’emplacement des lumières, de sorte qu’on puisse voir la balle arriver. Ça va être sympa et stimulant, donc je suis super enthousiaste. »