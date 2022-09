La Giannis Immortality 2 dans le vert

Avant la « Zoom Freak 4 », Nike avait profité de l’été pour sortir la « Giannis Immortality 2 », un modèle signature à moindre coût par rapport à la ligne Zoom Freak.

Le précédent coloris dévoilé en juin avait fait la part belle à l’orange. Cette fois, c’est du vert pâle qui vient habiller l’ensemble de la tige et une bonne partie de la semelle. On peut noter quelques finitions en doré, comme les logos sur la languette, un « Swoosh » en blanc nacré, et des oeillets en violet.

Bonne nouvelle, ce coloris est disponible sur le site de Nike France à 84,99 euros.

(Via SneakerNews)

