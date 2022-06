La Giannis Immortality 2 passe à l’orange

Le « Greek Freak » est en vacances depuis les demi-finales de conférence, mais Nike ne chôme pas pour autant. La marque à la virgule a dévoilé ce nouveau coloris de la Giannis Immortality 2, version ballon de basket.

L’avant de la tige en mesh est en orange, l’arrière est en noir, avec une virgule rouge d’un côté et un « Swoosh » inversé noir de l’autre. D’autres touches de rouge complètent l’ensemble, comme sur les logos « A » et « 34 » sur la languette. La semelle intermédiaire blanche repose sur une semelle extérieure en orange, rouge et noir.

La date de sortie de la Giannis Immortality 2 devrait intervenir dans les prochaines semaines.

(Via SneakerNews)



