Les Lakers et les Pacers ont à nouveau discuté d’un transfert

Les rumeurs qui tournent autour des Lakers et des Pacers ne faiblissent pas. Au contraire même puisque notre confrère Shams Charania raconte que les deux franchises ont une nouvelle fois négocié cette semaine.

Comme très souvent depuis que ces rumeurs sont évoquées, ce sont les noms de Buddy Hield et Myles Turner qui reviennent dans les conversations. Et comme depuis le début de l’été, la franchise d’Indiana demande deux premiers tours de Draft non protégés aux Lakers pour récupérer Russell Westbrook et lâcher l’arrière et le pivot.

Pour Los Angeles, ça reste un prix trop élevé à payer. Les dirigeants californiens savent qu’ils ont, avec ces deux premiers tours de Draft, une arme intéressante pour monter un transfert et veulent être patients avant de l’utiliser. Peut-être même vont-ils attendre le début de la saison régulière pour voir comment les choses se déroulent sur les parquets entre LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, avant d’effectuer un quelconque échange.

Côté Indiana, le GM Chad Buchanan a annoncé que le pivot portera le maillot des Pacers en début de saison, mais sans vouloir s’avancer sur la suite des événements.

« Notre boulot, c’est d’écouter », a-t-il rappelé. « Il a une grande valeur à nos yeux et aux yeux de la ligue. »