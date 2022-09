Dirk Nowitzki : « J’ai le sang bleu »

Non, Dirk Nowitzki n’a pas cédé à l’envie d’être (lui aussi) naturalisé dans le but de rejoindre l’Equipe de France. Le sang bleu qu’il dit couler dans ses veines, c’est celui de la couleur des Mavericks, la formation dont il a défendu les couleurs pendant vingt ans, de retour dans les hautes sphères de la conférence Ouest sur cette fin de saison.

Le « Wunderkid » a évoqué la fin d’exercice passionnante des Mavericks, qui ont su muer après les ajustements effectués lors de la « trade deadline » pour atteindre la finale de conférence en playoffs et tomber face au futur champion. Pour Dirk Nowitzki, c’est maintenant que tout se joue et en même temps l’étape la plus difficile, passer au niveau supérieur afin d’espérer accrocher les finales dans les années à venir.

« On pense toujours à la suite. On veut s’améliorer pendant l’intersaison, passer à l’étape suivante. Quand tu arrives aussi loin et que tu te retrouves dans le Top 4, c’est parfois difficile de faire ce pas supplémentaire. Nous devrons simplement attendre et voir comment la prochaine saison va se dérouler », a-t-il déclaré.

Avec Jason Kidd et son staff, la présence d’un superstar comme Luka Doncic et des joueurs de complément plutôt fiables, renforcés cet été par l’arrivée de Christian Wood, tous les éléments semblent réunis pour que Dallas poursuivre sa progression, même si le départ de Jalen Brunson aux Knicks laisse un vide.

Davantage présent auprès du club

« Nous avons tout ce qu’il faut en place. Ils l’ont montré l’année dernière. Maintenant, il nous faut être patient et voir comment la saison se déroule. Je pense que perdre Jalen Brunson a, bien sûr, été difficile. Il était pour beaucoup dans ce que nous avons fait ces dernières années. Mais avec un peu de chance, en ajoutant Timmy Hardaway et quelques autres gars, nous pourrons compenser », a-t-il ajouté.

On ne sait pas si c’est l’appel du terrain qui commence à lui manquer ou le retour de la « hype » autour de la franchise texane, mais Dirk Nowitzki a également exprimé son envie de s’investir un peu plus pour les Mavs à l’avenir, que ce soit sur un plan global ou pour aider son digne successeur, Luka Doncic, à gérer le « star system ».

« Bien sûr, j’ai le sang bleu. Je suis avec les Mavs depuis quoi, 1998 ? Ils sont dans mon cœur. Et j’ai toujours pensé qu’après avoir profité un peu de ma retraite, je voudrais m’impliquer. Je veux aider. La course aux playoffs est probablement celle où j’ai été le plus présent. J’ai vu presque tous les matchs. C’était un tel plaisir de voir ces gars travailler si dur et percer jusqu’au Top 4. C’était un parcours incroyable. J’espère que dans un avenir proche, je serai davantage présent et que j’essaierai d’aider encore plus l’organisation. »

Prêt à être le grand frère de Luka Doncic ?

Enfin, il a un mot sur son successeur, Luka Doncic, bien parti pour être un formidable « franchise player » et déjà l’un des meilleurs joueurs au monde.

« Il est exactement comme moi il y a vingt ans. Quand vous manquez d’assurance et que l’anglais n’est pas votre langue maternelle, vous êtes toujours un peu timide face aux caméras. Je ne voulais pas dire quelque chose de mal, j’étais comme ça moi aussi. Une fois la caméra éteinte, ce gamin est très drôle (…). Il aime s’amuser avec ses coéquipiers et avec les gens autour de qui il se sent bien. Je pense qu’avec moi, il se sent assez à l’aise. Il dit ce qu’il pense et nous apprécions être ensemble (…). Que ce soit sur le terrain ou en dehors, il sait que je suis toujours de son côté. C’est un gamin formidable. Il a un grand cœur. Il veut bien faire, alors si je peux faire quoi que ce soit pour lui, je serai heureux de le faire ».