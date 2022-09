Cody Zeller arrive au Jazz

Qui sera le pivot titulaire du Jazz cette saison pour prendre la suite de Rudy Gobert ? Peut-être Cody Zeller puisque The Athletic annonce l’arrivée de l’ancien intérieur des Hornets, et il sera en concurrence avec Udoka Azubuike sur le poste 5. A moins que Will Hardy, le nouvel entraîneur, ne confie le poste à Lauri Markkanen pour épauler Jarred Vanderbilt.

Zeller sort d’une saison galère à Portland avec seulement 27 matches joués. La faute à un nez cassé dès le premier match, puis des soucis à un genou. Coupé en février après les nombreux changements dans l’effectif, il va tenter de se relancer au sein d’une franchise en pleine reconstruction.