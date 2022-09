Boris Diaw fait le point sur le dossier Joel Embiid

Alors que la naturalisation express de Lorenzo Brown est revenue sur le devant de la scène après la victoire de l’Espagne, ce sera bientôt peut-être à la France de se justifier sur la sélection de Joel Embiid. Naturalisé depuis juillet, le pivot des Sixers pourrait porter le maillot des Bleus à partir de la Coupe du monde 2023, puis aux Jeux olympiques 2024.

Invité de RMC, Boris Diaw a fait le point sur ce dossier et son éventuelle arrivée en Equipe de France.

« Il n’a pas encore la licence FIBA donc on n’en est pas encore à ce stade-là », a-t-il prévenu. « Mais ce serait bien s’il pouvait avoir cette licence. Ce serait bien pour l’Équipe de France. On sait qu’il est devenu français donc pourquoi pas. On essaie d’avoir le plus grand nombre de bons joueurs possibles et de construire une équipe qui tienne la route et qui joue bien ensemble ».

Rudy Gobert est favorable

Du côté du joueur, on avait expliqué, dès le mois de mai, que la priorité restait d’être en bonne santé.

« Par rapport à cette démarche, je n’ai pas vraiment de réponse (à donner). Comme je l’ai dit, là, c’est sûr que je vais avoir une opération sur mon doigt. Donc cet été, je veux être en bonne santé et puis on verra ce qui arrivera après », « La saison NBA est le plus important. Mon but est de jouer 82 matchs, plus les playoffs. Avant de penser à me lancer dans une compétition estivale qui pourrait mettre en danger ce que je suis capable de faire durant la campagne suivante. »

Quant à Vincent Collet, il ne voyait aucun obstacle à choisir Embiid s’il est sélectionnable. « Quand il sera complètement sélectionnable, je ne vois pas pourquoi je ne le sélectionnerais pas », avait-il répondu en conférence de presse. « On a toujours pris les meilleurs joueurs et je considère qu’à partir du moment où il est sélectionnable, il fait partie de cette catégorie. »

Même Rudy Gobert, qui pourrait perdre sa place dans le cinq de départ, est favorable à la venue du Camerounais. « Un joueur comme Joel Embiid, il n’y en a qu’un seul dans le monde »,avait-il lancé dans les colonnes du JDD. « Donc oui, j’aimerais le voir un jour avec le maillot de l’Équipe de France. C’est surtout au coach [Vincent Collet, ndlr] de prendre cette décision. Mais personne ne peut vraiment dire non à un talent comme lui. À partir du moment où ça colle à notre équipe, notre alchimie, nos principes de jeu et qu’il est prêt à s’y adapter, ça peut être une très belle arme pour nous. »