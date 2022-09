Qui débutera la saison comme ailier fort à Miami ?

Finaliste de conférence en titre, le Heat se dit revanchard et prêt à aller encore plus loin lors de la saison à venir. Sauf qu’avec le départ de PJ Tucker, une question trotte dans la tête de tous les fans de la franchise floridienne : qui va débuter comme ailier fort lors de la prochaine campagne ?

Le titulaire de la dernière saison n’a pas été remplacé, Markieff Morris est parti et il semble donc y avoir un trou sur le poste. Interrogés par le Miami Herald, deux scouts pensent que ça se jouera entre Jimmy Butler et Caleb Martin.

La première option, ce serait donc de titulariser Kyle Lowry, Max Strus et Duncan Robinson sur les postes extérieurs, Jimmy Butler se décalant comme poste 4 aux côtés de Bam Adebayo.

« La charge que vous imposez à Jimmy comme ailier fort serait lourde », analyse le premier scout. « Il peut le faire. Mais c’est une lourde charge que de lui demander de défendre constamment sur des joueurs plus grands et plus costauds … Jimmy est essentiellement un arrière, même s’il peut défendre sur plusieurs postes. Ce serait un lourd fardeau pour lui physiquement. Il peut certainement le faire. Mais je ne suis pas sûr que ce soit idéal. »

L’autre option, c’est de titulariser Kyle Lowry, Max Strus et Jimmy Butler sur les postes extérieurs, et d’utiliser plutôt Caleb Martin, prolongé pour trois saisons cet été, comme ailier fort.

« En tant que « role player », il joue exactement comme ils le souhaitent », analyse le scout. « Il apporte du shoot. Il peut être utile sur jeu rapide, il peut marquer en sortie de dribble. Il bouche beaucoup de trous. Je l’aime bien en sortie de banc. » Une analyse confirmée par le second scout : « Je préférerais avoir Butler au poste 4, et garder Caleb en sortie de banc. J’aime bien Caleb. Son caractère. Son tir a progressé la saison dernière. C’est un guerrier, il colle au Heat. Il peut défendre, apporter de la polyvalence défensive et maintenant il met des 3-points. C’est une des raisons pour lesquelles il a été prolongé. Il reste limité, mais il tire le meilleur de ses qualités et il se bat vraiment. Mais avec lui, le poste d’ailier fort m’inquièterait. Caleb Martin peut être le poste 4 titulaire mais est-ce que ça serait suffisant pour le titre ? En mai, est-ce vraiment le gars que vous voulez comme titulaire sur le poste ? Quand ça devient sérieux, est-ce qu’il ne sera pas dépassé ? »

Toutes ces questions, Erik Spoelstra se les pose sans doute aussi, même si le Miami Herald avance des pistes qui pourraient lui permettre d’y apporter quelques réponses. Notamment avec une utilisation encore plus large de la défense de zone, alors que le Heat est déjà l’une des équipes qui l’utilisent le plus.

Ou encore avec des combinaisons à deux intérieurs, Bam Adebayo étant alors associé à Dwayne Dedmon ou Omer Yurtseven. Et ce même si le technicien n’aime pas trop ces duos d’intérieurs qui ne shootent pas de loin. À moins que Pat Riley n’aille chercher quelqu’un dans les prochaines semaines. Il paraît que Jae Crowder est disponible…