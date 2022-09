Gabe Vincent mise sur un Heat revanchard

Tout se joue à un rien en NBA, et Gabe Vincent l’a expérimenté la saison dernière. Propulsé dans la rotation du Heat après la blessure de Kyle Lowry, il a vu son équipe tomber aux portes des Finals NBA après un Game 7 perdu à la maison face aux Celtics.

La fin de l’été approche, et l’effectif d’Erik Spoelstra n’a pratiquement pas bougé. C’est donc avec un fort esprit de revanche que Gabe Vincent et ses coéquipiers comptent aborder le camp d’entraînement à venir, point de départ de la saison 2022-2023.

« Je pense que nous sommes dans une position assez unique », a déclaré Gabe Vincent. « Nous avons fait revenir beaucoup de gars de la saison dernière et je pense que notre courbe d’apprentissage sera beaucoup moins importante. Le fait d’être déjà à l’aise et d’avoir cette cohésion nous permet de continuer à nous concentrer sur les objectifs plus grands, comme le titre. Nous savons ce dont nous sommes capables et le fait d’avoir un mauvais goût dans la bouche à cause de ce qui s’est passé lors de la dernière saison n’est qu’une motivation supplémentaire. Pour nous, notre mentalité sur cette pré-saison, est « le titre ou l’échec » et nous savons que nous avons ce qu’il faut pour retourner en finale NBA ».

Un petit truc en plus qui peut faire la différence

On apprend toujours plus des défaites que des victoires et le revers concédé face à Boston si près du but, deux ans après la dernière apparition en finale NBA du Heat, semble toujours en travers de la gorge de Gabe Vincent et ses troupes, bien décidées à mettre toutes les chances de leur côté pour arriver enfin au bout.

« La plus grande leçon à retenir, c’est que tout compte. C’est la seule chose à laquelle nous attachons de l’importance. Le travail de fond que nous ferons au camp d’entraînement définit le cadre de ce que seront les choses en avril, mai et juin lors des playoffs. Quoi qu’il arrive au cours de la saison, c’est en gardant cette vue d’ensemble à l’esprit que nous pourrons trouver le succès à long terme », a-t-il ajouté.

Avec un collectif plus aguerri et en espérant toucher du bois cette fois au niveau des blessures, Miami aura sa place parmi les prétendants au titre. Pour Gabe Vincent, le Heat peut faire la différence avec ce petit truc en plus.

« Pour nous, l’objectif est toujours le même et c’est d’être la dernière équipe debout quand tout est terminé. Nous allons nous remettre au travail rapidement pour pouvoir jouer tard en juin et il n’y a personne dans cette franchise qui pense que ce n’est pas possible. Nous savons qui nous sommes et nos erreurs au fil des ans nous ont permis d’apprendre ce que nous devons faire pour être l’ultime équipe ».