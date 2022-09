Pour son grand retour, Aron Baynes s’est senti comme « un gamin dans un magasin de bonbons »

Tout sourire Aron Baynes après son premier panier sous le cercle, avec la faute. Plus d’un an après son grave accident aux Jeux olympiques de Tokyo, l’Australien a effectué son retour sur les parquets, chez lui.

Après quelques essais avec des franchises NBA cet été, il s’est finalement engagé avec les Brisbane Bullets pour deux ans. Une équipe avec laquelle il a effectué ses débuts dimanche et remporté une première victoire aux dépens des New Zealand Breakers (81-69).

« Pendant des mois, je ne savais pas si j’allais pouvoir courir un jour avec mes enfants et encore moins si j’allais pouvoir le faire à nouveau sur le terrain. C’est beaucoup d’émotions aujourd’hui et tellement de plaisir : (je me sens comme) un gamin dans un magasin de bonbons. J’adore ça, je m’éclate sur le terrain avec mes camarades. J’essaie de profiter de chaque seconde », s’est enthousiasmé le pivot après la rencontre.

Celui-ci n’a pas manqué son retour en terminant meilleur marqueur de son équipe, à égalité avec l’autre ancien NBAer Tyler Johnson, avec 14 points (5/10 aux tirs) et 6 rebonds… en 13 minutes. À noter qu’en face, le Français Rayan Rupert a inscrit 12 points. « Les poumons ont souffert un peu pendant une minute. Évidemment, ça va revenir assez vite, je ne m’inquiète pas pour ça. J’essaie de me sentir bien avec ces gars-là et de m’amuser », a témoigné le natif de Gisborne (Nouvelle-Zélande).

« Je ne crois pas qu’il y ait un seul match que je vais jouer à partir de maintenant sans me dire que je vais prendre du plaisir parce que j’ai de la chance de le faire. Un grand merci à ma famille pour m’avoir permis d’en arriver là », a terminé le champion NBA avec les Spurs en 2014.