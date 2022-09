Chez les Celtics, Brad Stevens a le feu vert pour dépenser plus

Après les Finals perdues contre les Warriors et avant d’aborder la saison 2022/2023, Wyc Grousbeck, le propriétaire des Celtics, a donné une consigne simple à Brad Stevens, le président de la franchise : « Fais ce qui est nécessaire pour qu’on s’améliore, car on n’a pas été assez bon. »

En signant Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari, même si ce dernier va manquer une partie, voire la totalité, de la saison, le dirigeant des finalistes 2022 a-t-il réussi sa mission ? « Il a fait son possible et a réalisé l’impossible », répond Wyc Grousbeck pour le Boston Globe.

Il faut dire que l’ancien coach des Celtics peut se permettre de dépenser plus, afin de gagner plus. Ce qui est un luxe pour un dirigeant.

« Je crois qu’on va dépenser plus de 200 millions de dollars cette année avec ce groupe », calcule Wyc Grousbeck puisque les salaires de l’effectif pèsent autour de 170 millions, et il faut rajouter la « luxury tax » qui devrait dépasser les 40 millions. « Brad a le feu vert pour dépenser encore davantage. On fait notre possible pour gagner le titre en ce moment. Est-ce qu’on va transférer de futurs tours de Draft ou des joueurs de moins de 30 ans ? J’espère que non. Mais ce n’est pas une question d’argent, l’effectif actuel le prouve. »

Cette intersaison 2022 n’était que la seconde pour Brad Stevens, qui a quitté le banc pour remplacer Danny Ainge dans les bureaux l’été dernier. Ce dernier a depuis rebondi à Utah et ses presque vingt ans à Boston ont été marqués par la création du « Big Three » et le titre de 2008, puis les Finals de 2010 et enfin la reconstruction, avec Jayson Tatum, Jaylen Brown ou Marcus Smart, qui a permis de retrouver les sommets après l’époque de Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen.

Quelles sont les différences de méthode ou de personnalité entre les deux hommes à ce poste de président ?

« Stevens consulte beaucoup, il adore parler et régler les problèmes. Danny est davantage buté dans ses manières et ses opinions », compare le propriétaire celte. « Stevens recherche les informations et apprend le plus possible. Il est poussé par les statistiques avancées, par l’analyse des chiffres, avec une personnalité très chaleureuse. Danny est davantage dans son rôle d’ancien joueur. Il est drôle mais il est surtout plus intuitif. »