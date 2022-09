Boris Diaw : « Tout ne peut pas dépendre d’un seul joueur »

D’année en année, le niveau du basket international augmente, et la qualité de cet EuroBasket a amené de nombreuses réflexions sur la NBA et le basket FIBA. Comme par exemple, celle de David Blatt qui a souligné cette semaine que « dans le jeu européen, les meilleures équipes gagnent alors qu’en NBA, les équipes avec les meilleurs joueurs gagnent, généralement. »

Comme David Blatt, Boris Diaw est bien placé pour évaluer les différences entre les deux types de basket, et ce que retient le manager de l’Equipe de France, c’est que tout le monde joue de la même façon.

« Le basket a beaucoup changé. Tout d’abord, la manière de jouer des équipes. Maintenant, tout est passé à un niveau supérieur » estime le champion d’Europe 2013 et champion NBA 2014. « Les équipes font beaucoup de choses similaires aux autres. C’est pourquoi le niveau général du basket en Europe et aux États-Unis est assez similaire. Même lorsque nous regardons les équipes de notre continent, la qualité est assez uniforme. »

Boris Diaw se souvient ainsi qu’il y a vingt ans, « on savait que la Serbie jouerait d’une certaine manière, l’Italie d’une autre, l’Espagne d’une troisième, la Pologne d’une quatrième. Désormais, tout le monde fait plus ou moins la même chose. En attaque, tout le monde se concentre sur le « Spain Pick & Roll » ou fait certaines choses qui sont devenues caractéristiques de l’EuroLeague. J’ai l’impression qu’il est maintenant plus difficile de prévoir certaines choses, de distinguer ce qui sépare une équipe d’une autre. La préparation des matchs est beaucoup plus difficile parce que les équipes pensent désormais à prendre ce qui marche le mieux en ce moment et à le faire. Si le « pick & roll » est le truc le plus tendance du moment, tout le monde va le jouer. Si c’est un tir à 3-points, alors c’est ça. C’est pourquoi les équipes sont de plus en plus homogènes. »

« Jokic, Luka et Giannis sont de grands joueurs, incroyables, mais il faut qu’il soit impliqué sur chaque action et bien jouer »

Ce qu’il note aussi, c’est que le collectif continue de prendre le dessus sur le talent individuel. Une manière d’aller dans le sens des déclarations de David Blatt.

« Le basket reste un sport collectif, il se joue à cinq contre cinq, et tout ne peut pas dépendre d’un seul joueur » conclut Boris Diaw dans les colonnes de Mozzart Sport. « De plus, aujourd’hui plus que jamais, il faut avoir un banc riche, une rotation de 10-12 joueurs pour envisager un bon résultat. Jokic, Luka et Giannis sont de grands joueurs, incroyables, mais il faut qu’il soit impliqué sur chaque action et bien jouer. Cela vaut pour toutes les équipes, tous les prétendants à la médaille d’or, toutes les équipes du monde qui veulent quelque chose de plus. C’est bien quand vous avez un joueur d’une classe supérieure, mais vous avez aussi besoin d’un système de soutien qui sera toujours impliqué des deux côtés. ».