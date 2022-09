Contrairement à Bennedict Mathurin et Andrew Nembhard, ses collègues de la cuvée 2022 de rookies chez les Pacers, Kendall Brown ne devrait pas tenir un rôle central dans la rotation de Rick Carlisle.

Alors que le premier peut légitimement espérer obtenir des minutes importantes en sortie de banc, et que le second officiera en tant que troisième rotation à la mène, derrière Tyrese Haliburon et TJ McConnell, l’ancien « freshman » de Baylor devrait lui d’abord passer par la G-League, dans un premier temps.

C’est en tout cas ce que semble indiquer le contrat « two-way » qu’il vient tout juste de signer avec son club. Poste 3/4 mais davantage amené à jouer en tant qu’ailier-fort en NBA, Kendall Brown doit composer avec les présences de Jalen Smith, Oshae Brissett et Isaiah Jackson sur ce poste. Sans compter que les Pacers ont aussi convié James Johnson à leur camp d’entrainement…