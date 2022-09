Daryl Morey assume d’avoir créé une Rockets Connection aux Sixers

Quel est le point commun entre James Harden, Montrezl Harrell, De’Anthony Melton, P.J. Tucker, Danuel House et Trevelin Queen ? Ils sont tous passés par les Rockets, et ils se retrouvent aujourd’hui aux Sixers pour aider Joel Embiid à décrocher son premier titre. Ce sont des « Morey Boys », et le président de Philadelphie assume ce choix.

« Nous avons recruté beaucoup de personnes qui ont travaillé à la fois avec Doc et moi-même dans le passé » confirme Morey. « Tout le monde aime se moquer du fait que nous avons beaucoup d’anciens Rockets, mais Montrezl a réalisé ses meilleures années sous Doc. Il a été meilleur sixième homme de l’année (en 2019-20) – et il s’est vraiment épanoui après ce trade de Chris Paul qui l’a mené aux Clippers, en travaillant avec Sam Cassell« .

Même si finalement, les Sixers n’ont recruté quasiment que des anciens Rockets, Morey assure qu’il n’y avait pas de stratégie délibérée. Tout s’est fait, au coup par coup.

« C’est plutôt en observant l’éventail des opportunités. J’essaie d’avancer sans objectif définitif du genre : ‘Il nous faut signer X.’ En fait, la signature de Montrezl Harrell faisait partie de celles que nous n’imaginions pas. Nous étions donc à l’aise avec ce que nous avions déjà. Nous pensions que s’il y avait un problème, nous pourrions l’étudier pendant la saison. Je pensais que cela se produirait plutôt en février ou plus tard. Vous regardez donc toutes les opportunités. »

« Lorsque les meilleurs joueurs sont impliqués, qu’ils voient les possibilités et qu’ils comprennent pourquoi nous prenons telle ou telle décision, ils se sentent plus investis »

L’ancien président des Rockets évoque aussi sa manière de faire. Il aime ainsi impliquer ses meilleurs joueurs dans le processus de recrutement, et ça sous-entend donc que Joel Embiid et James Harden ont eu leur mot à dire dans le recrutement. On imagine ainsi que Harden était enthousiaste à l’idée de retrouver d’anciens coéquipiers.

« J’ai des discussions avec notre front office, avec le coach Rivers, avec les propriétaires et, oui, aussi avec nos meilleurs joueurs » poursuit Morey. « Lorsque les meilleurs joueurs sont impliqués et qu’ils voient les possibilités et qu’ils comprennent pourquoi nous prenons telle ou telle décision, ils se sentent plus investis. Ils ont l’impression de faire partie d’un ensemble. C’est une façon intelligente de mettre tout le monde dans le même bateau. Résultat, quand ils voient toutes ces options, il peut effectivement avoir des réflexions comme : « Hey, je pourrais utiliser un gars pour le pick-and-roll et Montrezl Harrell pourrait faire cela ». On a regardé d’autres joueurs qui étaient meilleurs pour espacer le jeu. ‘OK, si je n’ai pas de partenaire pick-and-roll, je pourrais utiliser un gars qui écarte le jeu et qui pourrait m’ouvrir des couloirs’. Donc c’est plus ça que des joueurs spécifiques. »

A l’arrivée, James Harden va retrouver Harrell donc, mais aussi PJ Tucker et Danuel House. Des joueurs qui vont l’aider à retrouver son jeu de Houston par leurs écrans, leur lecture du jeu et leur capacité à écarter le jeu.

« Il se trouve que nous avons James désormais, et il y a certains joueurs qui fonctionnent bien avec James. Il est donc naturel de rechercher cette adéquation. C’est la même chose avec Joel. On vient juste de finir de jouer une série contre P.J. Tucker, et P.J. a été capable d’avoir un impact sur cette série dans bien des secteurs par son physique, la qualité de sa défense, son énergie sur le terrain, ses rebonds offensifs. Et Joel a dit à juste titre : « Hé, nous pourrions utiliser un gars comme ça« .