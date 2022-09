WNBA | Le Sun réduit l’écart en Finals grâce à Alyssa Thomas

Dos au mur, le Connecticut Sun a une nouvelle fois fait montre de sa force de caractère en s’imposant 105-76 face aux Aces de Las Vegas. Menées 2-0, les joueuses de Curt Miller ont sauvé leur peau grâce notamment à un exploit d’Alyssa Thomas. Auteure de 16 points, 15 rebonds et 11 passes, l’intérieure réalise le premier triple-double de l’histoire des Finals WNBA.

Pourtant, les Aces avaient pris le meilleur départ pour mener 9-2. Mais la suite sera moins glorieuse puisque les coéquipières d’A’ja Wilson (19 points) vont encaisser un terrible 32-10 pour terminer ce premier quart-temps. A l’image de Dewanna Bonner, le Sun est en feu avec un 14 sur 17 aux tirs pour terminer le quart-temps.

« Elle est immense. Elle a déjà atteint ce niveau auparavant et elle avait gagné » rappelle Thomas à propos de sa coéquipière. « Donc, nous nous appuyons sur elle. Elle avait des difficultés en attaque, mais nous avions confiance en elle et elle a fait son travail ce soir. »

Mais le Sun a tout de même tremblé. Alors qu’il menait de 19 points à deux minutes de la mi-temps, il va encaisser un 9-0, dont un panier au buzzer du milieu du terrain de Kelsey Plum. Il n’y a plus que 10 points d’avance (53-43) et les Aces peuvent rêver du sweep et de leur premier titre.

Un record de points dans la raquette

Sauf qu’au retour des vestiaires, la puissance du Sun fait la différence pour reprendre 15 points d’avance. Las Vegas n’insistera pas, et le Sun revient à 2-1 dans la série, établissant au passage un record WNBA avec 64 points inscrits dans la raquette dans une rencontre des Finals !

« C’est le mode opératoire dans ces playoffs » confirme Jonquel Jones (20 points). « Même dans la série face à Chicago, celui qui gagne la bataille de la raquette, gagne le match. C’est là que ça se joue. J’en avais discuté avec Lisa Leslie, et elle m’a dit que pour gagner un titre, il faut gagner la bataille de la raquette. Je le vois et je le ressens« .

Dos au mur à quatre reprises dans ces playoffs, le Sun a toujours répondu présent ! Mais les Aces ont encore deux balles de matches…