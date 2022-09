Un actionnaire des Suns réclame la démission de Robert Sarver !

Comme on pouvait s’y attendre, la pression s’accentue sur la NBA après sa décision de sanctionner Robert Sarver d’une suspension d’un an et d’une grosse amende pour avoir employé des propos racistes et sexistes devant ses employé(e)s au cours de ses 18 ans à la tête du club. Après les sorties médiatiques de la directrice du syndicat des joueurs, Tamika Tremaglio, de LeBron James puis de Chris Paul, capitaine de l’équipe des Suns, c’est Jahm Najafi, le deuxième actionnaire qui est monté au créneau.

Ce dernier s’est montré bien plus ferme que les déclarations d’indignation du tandem Paul-James en réclamant tout simplement la démission de Robert Sarver. Une première étape qui pourrait contraindre la NBA à le destituer, comme elle l’avait fait avec Donald Sterling en 2014, une action qui avait marqué le mandat d’Adam Silver, débuté quelques mois plus tôt.

« Une conduite similaire de la part d’un P-DG, d’un directeur exécutif, d’un président, d’un enseignant, d’un entraîneur ou de tout autre poste de direction justifierait un licenciement immédiat. Le fait que Robert Sarver « possède » l’équipe ne lui donne pas le droit de traiter les autres différemment de tout autre dirigeant. Le fait que quelqu’un le trouve apte à diriger en raison de cette position de ‘propriétaire’ revient à oublier que les équipes NBA appartiennent aux communautés qu’elles servent », a-t-il écrit. « Les investisseurs des équipes ne sont que des intendants temporaires. Si nous, en tant que dirigeants sportifs, ne sommes pas tenus aux mêmes normes, comment pouvons-nous espérer une société efficace, intègre et respectueuse à tous les niveaux ? Nous vous devons, employés, joueurs, partenaires et vos familles, d’offrir le même environnement de travail positif que nous exigerions de toute autre entreprise. Je ne peux pas, en toute bonne foi, rester les bras croisés et permettre à nos enfants et aux futures générations de fans de penser que ce comportement est toléré en raison de la richesse et des privilèges. Par conséquent, conformément à mon engagement à contribuer à l’éradication de toute forme de racisme, de sexisme et de partialité, en tant que vice-président des Phoenix Suns, je demande la démission de Robert Sarver ».

L’étau se resserre

Jahm Najafi a précisé que cette posture n’était pas motivée par des ambitions personnelles. « Bien que je n’aie aucun intérêt à devenir un partenaire dans le management (des Suns), je travaillerai sans relâche pour que le prochain dirigeant de l’équipe traite toutes les parties prenantes avec dignité, professionnalisme et respect », a-t-il poursuivi.

À son crédit, on peut souligner qu’il n’avait pas co-signé la déclaration de soutien de 13 copropriétaires des Suns et du Mercury suite à l’affaire Sarver, contrairement à un certain Sam Garvin, qui vient d’être promu par la NBA « président par intérim » de la franchise des Suns durant la suspension de Robert Sarver.

Dans le même temps, la maire de Phoenix, Kate Gallego, a elle aussi publié une déclaration co-signée par plusieurs membres du conseil de la ville, pour exprimer sa consternation.

« Il est inacceptable que les dirigeants de l’organisation soient associés de quelque manière que ce soit aux actions méprisables détaillées dans le rapport. Nous sommes tout aussi préoccupés par une culture qui permettrait à ces actions de se produire encore et encore, avec des mesures disciplinaires tout au plus inefficaces », est-il écrit. « Nous avons demandé d’étudier toutes les actions que nous, en tant que dirigeants de la ville de Phoenix, puissions prendre à la lumière des détails corroborés dans le rapport. »